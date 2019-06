Un lien entre cancer du foie et hygiène dentaire

On savait qu'avoir une mauvaise santé bucco-dentaire était un facteur de risque connu pour plusieurs maladies telles que les maladies cardiaques, les accidents vasculaires cérébraux ou encore le diabète. On sait désormais qu'une mauvaise hygiène dentaire peut augmenter de 75% le risque du cancer du foie.

Ce sont des chercheurs de l’Université Queen’s de Belfast qui ont établi ce constat. Ils ont publié leurs résultats dans la revue scientifique United European Gastroenterology Journal. Les scientifiques irlandais ont mené pendant 6 ans en moyenne quelque 470'000 participants britanniques, âgés de 40 à 69 ans.

Que le foie

Leurs résultats ont montré qu'il ne semble pas exister d'association significative entre la santé bucco-dentaire et la plupart des cancers gastro-intestinaux, sauf pour le cancer hépatobiliaire, aussi appelé cancer du foie. Selon les chercheurs, ceux qui signalaient une mauvaise hygiène dentaire étaient le plus souvent des femmes plutôt jeunes, jeunes, vivant dans des zones défavorisées et consommant moins de deux portions de fruits et légumes par jour.

Pour expliquer pourquoi c'est surtout le foie qui est touché, les scientifiques avancent l'hypothèse que le microbiome oral et digestif pourraient jouer un rôle dans le développement de la maladie. «Le foie contribue à l'élimination des bactéries du corps humain», note le Dr. Haydée WT Jordão, principal auteur de cette étude. «Lorsque le foie est affecté par des maladies, comme l'hépatite, la cirrhose ou le cancer, ses fonctions vont décliner et les bactéries survivront plus longtemps pour ainsi potentiellement causer plus de dégâts.»

(nxp)