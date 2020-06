Les entreprises et le coronavirus – Savoy Verre s’est fait peur avant de se sentir pousser des ailes Après son coup d’arrêt forcé, la vitrerie miroiterie de Forel (Lavaux), qui revenait de loin, veut poursuivre son ascension. Jean-Marc Corset

Dans les ateliers de l’entreprise, dans la zone industrielle de Forel (Lavaux), on traite tous les types de verre. Forel, le 08.06.2020. Sergio Mahiques et Kevin Seco Da Silva, vitriers et miroitiers. Savoy verre qui produit des verres et miroirs, ainsi que des protection de verre anti-virus. VANESSA CARDOSO/24HEURES 24 HEURES

Spécialisée dans la vitrerie et la miroiterie, Savoy Verre a démarré 2020, comme beaucoup de PME, dans l’élan des deux dernières années marquées par une économie florissante dans le canton de Vaud. L’entreprise de Forel (Lavaux), qui avait retrouvé la rentabilité après une mauvaise passe, s’est donc fait peur lorsqu’elle s’est retrouvée elle aussi à l’arrêt forcé à cause de la pandémie. Mais après un moment de doute, elle a rapidement repris le travail et elle tourne maintenant à plein régime.

«Nous avons autant de demandes qu’avant et d’ici quelques mois, cette période difficile sera résorbée, indique Nicolas Wildbolz, patron et propriétaire de la société qu’il a reprise au 1er janvier 2018. On bosse vraiment beaucoup. Il va tout de même manquer un mois de chiffre d’affaires sur l’année par rapport à nos prévisions, mais nous sommes sur une pente ascendante.»

Déjà une expérience

À en croire son dirigeant, Savoy Verre Sàrl revient de loin. Formé comme mécanicien de précision chez Bobst, avec un brevet fédéral d’agent technico-commercial en poche, il avait déjà l’expérience d’une acquisition de société avec Marcel Blanc & Cie SA, fournisseur de matériel médical et installateur de blocs opératoires. Après sept ans à sa tête, en 2015, il transmet le témoin pour faire un diplôme EMBA à la Haute École de gestion de Fribourg.

Plusieurs éléments l’ont incité à reprendre la PME fondée en 2004 à Puidoux et sise dans la zone industrielle de Forel depuis dix ans: il voulait une petite entreprise locale – elle emploie sept personnes – non loin de son domicile, qu’il puisse développer. L’opportunité était belle puisque ses affaires allaient mal. L’idéal pour un entrepreneur qui ne craint pas les défis. «Il y avait du potentiel pour ramener de la qualité, de la ponctualité et une meilleure gestion, affirme-t-il. Ce que je n’avais pas prévu, c’est l’étendue du travail pour remettre l’entreprise sur les rails.»

Nicolas Wildbolz dit avoir passé «deux ans de fou» pour assainir la comptabilité de la société avant l’apparition de la pandémie. Aujourd’hui, il est content que dans ce secteur de la construction en croissance, celle-ci n’était pas surdimensionnée. Pensant que toute activité allait cesser, alors que des employés étaient malades, il décide d’un arrêt complet et fait appel aux mesures de réduction d’horaire de travail (RHT). Mais après deux semaines déjà, début avril, les ateliers peuvent rouvrir leurs portes, d’autant qu’il y a pas mal de commandes en cours à honorer.

Forel, le 08.06.2020. Nicolas Wildbolz, directeur du Savoy verre. Savoy verre qui produit des verres et miroirs, ainsi que des protection de verre anti-virus. VANESSA CARDOSO/24HEURES 24 HEURES

Nous avons beaucoup de marge de croissance. J’ai déjà de la demande pour 2021 et nous allons devoir augmenter l’effectif. Nicolas Wildbolz, patron et propriétaire de Savoy Verre

«J’avais beaucoup de craintes, remarque le chef d’entreprise. Mais cela s’est mieux passé que prévu. Les gens ont joué le jeu.» Le fait d’avoir de petits chantiers a aussi favorisé cette relance en permettant de respecter, dans la mesure du possible, la distanciation sociale.

Savoy Verre réalise des travaux sur mesure avec toutes les qualités de verre, d’une centaine de types différents. Elle traite notamment les verres spéciaux dits «antiques» ou «anciens». Sa clientèle va du simple particulier qui veut remplacer un verre brisé ou restaurer la salle de bains d’une ferme aux musées et entreprises horlogères qui veulent des cloches de verre ou des vitrines de luxe. Celles-ci passent généralement par des ébénistes ou des maisons spécialisées dans l’agencement. Trois quarts de son chiffre d’affaires sont toutefois réalisés dans la construction d’habitations. L’entreprise de Forel produit beaucoup de cabines de douche ainsi que des crédences de cuisine (habillage de meubles de cuisine et fonds de plans de travail).

Équipements de pointe

Son assortiment de produits comprend également les verres de fenêtre spéciale, baies vitrées isolantes, verrières industrielles, garde-corps et balustrades verre, ainsi que tous types de miroirs. «Aujourd’hui, nous travaillons beaucoup en flux tendu, relève le directeur. Nous avons peu de stocks.» Autre facteur important pour permettre à l’entreprise de bien tourner de manière flexible: les investissements dans des équipements modernes, notamment une machine de polissage fin multigrades, une table de découpe au diamant permettant une certaine automatisation ou encore un petit centre d’usinage numérique sur lequel on usine le verre de façon similaire à l’acier avec des coupes de formes particulières.

L’entreprise de Forel a pu répondre à diverses demandes pour des panneaux de verre de protection contre le Covid-19, notamment dans des bureaux communaux et des guichets de banques de la région. Mais Savoy Verre est aussi active dans toute la Suisse romande et travaille pour un gros fournisseur suisse d’agencement de cuisine. «Nous avons beaucoup de marge de croissance dans le domaine des salles de bains, se réjouit Nicolas Wildbolz. De même pour les cuisines, le potentiel est élevé. J’ai déjà de la demande pour 2021 et nous allons devoir augmenter l’effectif.»

L’entrepreneur avoue que remonter une entreprise l’a passionné, mais à l’avenir il compte faire plus attention à impliquer des partenaires financiers «pour s’éviter des sueurs froides». Car il dit avoir dû investir énormément pour arriver à la rentabilité. Aujourd’hui, visiblement serein, il n’a plus de souci pour l’entreprise, mais l’an dernier encore, confie-t-il, celle-ci était «à la limite de la rupture».