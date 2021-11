L’invité - Scander l’urgence climatique ne suffit pas!

Les députés Libres au Grand Conseil vaudois ont décidé de soutenir la récolte de signatures de l’initiative pour des transports publics gratuits. L’heure n’est plus aux demi-mesures si l’on veut pouvoir tendre à un report de la mobilité individuelle vers la mobilité collective et répondre ainsi à l’urgence climatique.

D’aucuns affirment que ce n’est pas le prix qui influence les comportements en la matière, mais la qualité de la desserte et la cadence. Si c’est vrai pour une partie des usagers et des déplacements, ce n’est de loin pas le cas pour tous. En particulier pour celles et ceux qui doivent ou veulent conserver une voiture, les transports publics sont soit inabordables, soit peu compétitifs. Notamment pour les personnes qui vivent dans des régions peu desservies, mais qui pourraient recourir à un usage mixte entre la voiture individuelle et les transports en commun. Hors bassin lémanique en particulier, le renforcement du réseau et l’amélioration de la cadence ne se justifient qu’en cas de potentiel de voyageurs suffisant, lequel ne peut être généré que par la gratuité.

«À quoi sert-il de proposer une meilleure offre si elle n’est pas utilisée, parce que l’usager lui préfère un moyen de transport meilleur marché?»

À quoi sert-il de proposer une meilleure offre si elle n’est pas utilisée, parce que l’usager lui préfère un moyen de transport meilleur marché? Pire, s’il n’en fait pas usage, elle risque tout simplement de se voir réduite au profit de la mobilité motorisée et polluante.

Le seul moyen de contraindre le gouvernement vaudois à venir avec des propositions concrètes permettant d’améliorer l’accessibilité financière aux transports publics passe par cette initiative populaire. Le Grand Conseil vaudois a malheureusement refusé une initiative parlementaire qui aurait permis de s’appuyer sur des études et chiffres suffisamment étayés permettant d’en mesurer toutes les conséquences. L’aboutissement de l’initiative permettra au Conseil d’État, le cas échéant, de faire une analyse complète avec des propositions médianes sous forme de contre-projet.

Un acte écologique est social

Les députés Libres estiment que le Canton ne peut se contenter de déclarer et scander l’urgence climatique sans entamer une réflexion fondamentale sur un moyen concret de réduire l’usage des énergies fossiles et leur cortège de nuisances, d’autant plus que de nombreuses communautés en Europe ont déjà testé cette gratuité avec succès.

Il faut être hors de la réalité financière vécue par nombre de Vaudoises et Vaudois pour affirmer que le prix ou la gratuité ne vont pas être déterminants sur le choix du moyen de transport. C’est ignorer qu’une large partie de la population ne peut tout simplement pas s’offrir le luxe des transports publics ou ne veut pas y sacrifier d’autres dépenses. Signer cette initiative est donc un acte à la fois écologique et social!

Jérôme Christen Député, président du groupe des Libres

