Molière à Renens – Scapin le fourbe décoiffe au TKM Omar Porras éblouit une nouvelle fois avec «Les Fourberies de Scapin», qu’il reprend après une première version en 2009. Critique. Corinne Jaquiéry

Huit comédiens et comédiennes de talent interprètent la comédie de Molière. LPH

Trépidantes. S’il fallait un seul mot pour décrire «Les Fourberies de Scapin» mises en scène par Omar Porras au TKM à Renens, ce serait celui-ci. On pourrait ajouter épicées, extraverties, tonitruantes, autant de qualificatifs qui disent le parti pris du maestro colombien pour éblouir le public par la truculence des corps avant même celle des mots.

En reprenant l’une des plus célèbres comédies de Molière – qu’il a déjà mise en scène en 2009 – Omar Porras pousse le caractère comique de la langue de Jean-Baptiste Poquelin comme si elle était un personnage à part entière. Entrelacée de modernité et d’air du temps, elle est servie par huit comédiennes et comédiens de talent, dont certaines et certains figuraient déjà dans l’ancienne distribution. Notamment, l’excellente Peggy Dias qui incarne un vieil Argante chenu et irascible ou Karl Eberhard, drôlissime en Léandre lunetté et court vêtu ou encore Olivia Dalric, impérieuse en Géronte devenu femme.

L’excellente Peggy Dias incarne un vieil Argante et Olivia Dalric est impérieuse en Géronte devenu femme. LPH

Quant à Scapin, interprété par le délié Laurent Natrella, ex-sociétaire de la Comédie-Française, il étincelle sur les planches du TKM. Omar Porras a rencontré le comédien à Paris lorsqu’il avait été invité à la Comédie-Française pour y monter «Pedro et le Commandeur». Conquis, il lui avait attribué le rôle de Pedro dont Laurent Natrella s’était emparé avec gourmandise. C’est avec la même faim de jeu qu’il donne à son Scapin une saveur malicieuse. Astucieux manipulateur, on le voit jouer comme d’une marionnette du corps d’Argante ou se faire carpette devant Géronte pour en obtenir les écus.

Maelstrom «porrasien»

Tout en complicité avec le public, Scapin l’interpelle du regard, joue à le séduire et fanfaronne. Un regret pourtant, parfois englouti par le maelstrom «porrasien» qui lisse les personnalités, Laurent Natrella ne peut apporter au rôle toute la nuance dont on le sait capable telle l’expression subtile de la bienveillance dont il fait preuve en faveur de Léandre et Octave. En l’absence de leurs parents partis en voyage, l’un s’est épris de Hyacinte qu’il vient secrètement d’épouser, l’autre de Zerbinette, une jeune esclave égyptienne. Au retour d’Argante, Octave, inquiet de ce que sera la réaction de son père à l’annonce de son union avec Hyacinte, et à court d’argent, implore le secours de Scapin, valet de Léandre…

Laurent Natrella, irrésistible en Scapin. LPH

Pendant un peu plus de deux heures, dans un seul lieu, un bar à mi-chemin entre un saloon et une guinguette, et dans une ambiance acidulée et rock’n’roll, l’ingénieux valet va mettre en œuvre quelques sidérantes fourberies pour tenter de les sortir d’affaire. Les interprètes métamorphosés en figures de la comedia dell’arte parlent ou miment, dansent, chantent ou stridulent à l’excès comme Hyacinte alias Caroline Fouilhoux.

Un tourbillon enfiévré qui pourrait bien se terminer sur une note tragique, hérissant les émotions et créant – le fallait-il vraiment? – un drôle de malaise parmi les spectatrices et spectateurs, avant de se clore, comme toujours chez Porras, par un joyeux final en feu d’artifice.

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.