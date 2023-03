Ski alpin – Scénario rocambolesque sur le second super-G de Kvitfjell Les conditions météorologiques ont fortement perturbé la course norvégienne dimanche. Triplé improbable autrichien avec les dossards 31, 29 et 26. Jérémy Santallo

Dossard 1, Jasmine Flury s’est élancée sous la neige, contrairement aux Autrichiennes. AFP

Elle a failli nous refaire le coup des Championnats du monde de Courchevel/Méribel. Alors partie avec le dossard 2, Jasmine Flury avait fait la course de sa vie et avait profité ensuite des conditions météorologiques défavorables pour ses concurrentes pour s’offrir l’or mondial à la surprise générale. Au terme d’un super-G très particulier dimanche, la Grisonne termine finalement à la 6e place, deux rangs devant sa compatriote Wendy Holdener.

Sous les flocons et avec une visibilité entamée, Jasmine Flury fut la première à s’élancer lors du deuxième super-G du week-end à Kvitfjell (Norvège). Et malgré une grosse faute de ligne en bas du tracé, son chrono de 1’30’’13 a tenu un bon quart d’heure puisque derrière elle, la Néo-Zélandaise Alice Robinson a chuté. L’interruption de dix minutes a fait s’accumuler la neige sur la piste et les skieuses suivantes ont été moins vite.

On pense notamment à l’Américaine Mikaela Shiffrin (7e), tout juste auréolée la veille de son cinquième grand Globe de Cristal du classement général de la Coupe du monde, l’Italienne Federica Brignone (21e), furieuse au point de frapper dans une bâche dans l’aire d’arrivée, ou encore Lara Gut-Behrami (20e), qui a limité la casse par rapport à Elena Curtoni (12e) – elle a 19 points de retard sur la leader de la spécialité.

Jasmine Flury a finalement été délogée de son fauteuil après le dossard 16, celui de Sofia Goggia. Avec son style si caractéristique, toujours sur un fil, l’Italienne au tempérament de feu a failli partir à la faute après la porte au début du mur final, pile au même endroit où elle avait été éliminée vendredi. Mais la Bergamasque s’est bien rattrapée et a cru tenir sa première victoire en super-G depuis celle obtenue à Val d’Isère en 2021.

Mais une heure après le départ de ce super-G, la neige s’est arrêtée et la visibilité s’est sensiblement améliorée d’un coup. Ces conditions changeantes ont profité aux dossards élevés et à ce petit jeu, ce sont les Autrichiennes qui ont su tirer leur épingle du jeu! Nina Ortlieb a remporté ce super-G avec 12 centièmes d’avance sur Stephanie Venier et 38 sur Franziska Gritsch. Dossard 39, la Suissesse Stephanie Jenal a fini 10e!

