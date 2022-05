Au sous-sol du Marché du film. PG

Hier au Marché du film, au sous-sol du Palais, une femme au look voyant et vulgaire me demande si je suis producteur. Je lui réponds que non, elle insiste. «Vous êtes sûr que vous n’êtes pas producteur?» Visiblement, elle ne sait pas distinguer les différents badges, surtout ceux de la presse, qui sont aisés à identifier. En plus, les producteurs passent assez peu au sous-sol du palais. On les trouve dans leurs suites, éventuellement dans l’un des pavillons sur la plage, et on ne les accoste pas comme ça. Bref, je m’éloigne, et je la vois alpaguer un autre type. «Vous n’êtes pas producteur?» Combien en a-t-elle accosté dans la journée? Quel projet foireux avait-elle à placer? Mystère. Mais tout cela fait partie du folklore cannois.

Plus tard sur la Croisette, mon pas est ralenti par un petit attroupement. Un groupe d’une dizaine de jeunes filles prennent des selfies de quelqu’un. Un couple me demande: «Vous savez qui elles prennent en photo?» Je m’approche donc pour voir, discerne une jeune femme qui prend la pose en robe saumon, sans reconnaître qui elle peut-être. «Peut-être une candidate des «Marseillais»», me répond très sérieusement le couple. Ou une influenceuse ou les deux à la fois. L’inconnu(e) qui devient star, là aussi, c’est très banal à Cannes. En même temps, j’aurais dû m’en douter. Si ç’avait été Marion Cotillard ou Jean Dujardin, la foule aurait été incontrôlable.

Pascal Gavillet est journaliste à la rubrique culturelle depuis 1992. Il s’occupe principalement de cinéma, mais il lui arrive aussi d’écrire sur d’autres domaines. En particulier les sciences. A ce titre, il est également mathématicien. Plus d'infos @PascalGavillet

