Schubertiade à Fribourg – Schubert retrouve la Suisse romande Pour son organisateur Alexandre Barrelet, l’édition des 3 et 4 septembre, qui revient en terre romande après cinq ans d’absence, sera celle du renouveau. Matthieu Chenal

Souvenir de la Schubertiade de 2015 à Bienne avec la participation du public. LAURENT BLEUZE, RTS

Après cinq longues années d’absence, la Schubertiade d’Espace 2 revient enfin égayer une ville de Suisse romande. C’est en l’occurrence à Fribourg que la grande fête musicale va se dérouler les 3 et 4 septembre avec un programme à faire tourner la tête des mélomanes: 160 concerts, l’emblématique «Messe allemande» de Schubert dirigée par Pascal Mayer et entonnée par le public le dimanche à midi dans la Cour Saint-Michel, plus d’une centaine d’ensembles, quinze chœurs, 18 lieux différents… et plus de 1000 interprètes!

Président du comité d’organisation de la RTS, Alexandre Barrelet est l’homme-orchestre de cette manifestation fondée en 1978 par André Charlet. Pour lui, cette édition est celle du renouveau, à tout point de vue.

Fribourg renoue avec la Schubertiade qu’elle avait déjà accueillie en 2007. Pourquoi ce choix? Nous brisons là une tradition qui voulait que la Schubertiade fasse escale dans une nouvelle ville à chaque édition. Mais au maximum de son activité, la manifestation doit pouvoir accueillir simultanément 5000 personnes en places assises et couvertes. Le nombre de villes qui peuvent offrir cela sans rupture ni transbordements n’est pas infini. Par rapport à 2007, Fribourg a changé, de nouveaux lieux attrayants ont ouvert et nous faisons l’impasse sur la Basse-Ville pour nous concentrer sur l’axe allant de l’ancienne gare à la cathédrale Saint-Nicolas. Les lieux sont distants au maximum de 10 minutes à pied. Mais surtout, les Fribourgeois nous ont fait un magnifique cadeau!

Alexandre Barrelet, rédacteur en chef de l’Unité Culture à la RTS et président du comité d’organisation de la Schubertiade d’Espace 2. LAURENT BLEUZE, RTS

Quel cadeau? La ville de Fribourg a fait du son et de la musique sa spécificité. On sait aussi combien l’art choral et les fanfares sont vivants à Fribourg. Mais ce qui est totalement nouveau, c’est que l’agglomération de Fribourg a alloué des moyens et des bourses pour soutenir treize projets d’artistes locaux qui seront créés à cette occasion, la série «made in Fribourg/Freiburg». C’est la première fois que la ville hôte participe à l’affiche avec des propositions très originales incluant le multimédia, la danse, les arts visuels et la musique contemporaine.

Ce volet n’est cependant pas le seul à casser les codes de la musique classique. Une vraie tendance? On sent une volonté de sortir du classique et c’est sûr qu’il n’y aura pas que du Schubert, entre la musique très ancienne d’Ariana Savall et le Big Band de Max Jendly! Beaucoup de barrières tombent. La durée du miniconcert de trois quarts d’heure encourage un côté plus spontané et performatif. Dans nos choix, il y a évidemment une prime à la créativité et à la diversité. Mais il y a aussi des programmes généralistes.

Lors de la dernière édition de la Schubertiade en 2017, près de 4500 choristes entonnent la «Messe allemande» devant la scène de la rue de la Plaine à Yverdon-les-Bains. LAURENT BLEUZE, RTS

Y avait-il d’autres critères de choix? Nous avons suggéré de mettre en avant la jeunesse et le renouveau. Les jeunes artistes sont au rendez-vous. De nombreux ensembles ont intégré cette composante, en parlant de la jeunesse ou en se destinant au jeune public. Car notre message principal, c’est que la Schubertiade est une fête pour tous. On peut y aller en famille, à l’aventure. L’entrée est gratuite jusqu’à 16 ans.

