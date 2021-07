Il est le tenant du titre - Schurter: «Tu peux être le grand favori et passer à côté»

(Il rigole.) Non, je saurai me contenter d’une deuxième médaille d’or.

Cela change-t-il quelque chose d’aborder la course comme tenant du titre?

La grande différence, c’est que je n’ai plus à prouver que j’en suis capable; j’ai le droit de montrer que je peux le refaire. On n’est plus dans l’obligation, on est dans la possibilité. En ce sens, je dirais que j’ai moins de pression qu’à Rio, où seule la médaille d’or comptait. Depuis que j’ai atteint ce grand objectif, les choses sont différentes. Mais cela ne m’empêche pas de vouloir rester tout en haut.