Hippisme – Schwizer laisse von Eckermann régner En tête avant l’ultime manche, Pius Schwizer a craqué sur la fin (6e), laissant Henrik von Eckermann et son «King Edward» seuls sur le toit du monde. Déjà champion du monde de saut et No 1 mondial, le Suédois tient ainsi sa première Coupe du monde. Deux podiums suisses en voltige. Alban Poudret

Le Suédois et sa monture. AFP

Et à la fin, c’est le super favori qui gagne. Malmené par quelques outsiders et encore devancé par le Lucernois Pius Schwizer avant l’ultime parcours, Henrik von Eckermann a finalement passé l’épaule et pu brandir sa première Coupe du monde cette nuit à Omaha (Nebraska). Déjà sacré champion du monde l’été passé à Herning et portant le brassard de No 1 mondial depuis, le Suédois de 41 ans s’adjuge cette fois-ci la finale du circuit mondial. Quelle série!

«J’ai la chance d’avoir un petit crack exceptionnel, «King Edward» était en grande forme et il était d’autant plus frais ce soir qu’il n’avait pas pu sauter le barrage jeudi soir. Sur le moment j’étais déçu, mais c’était peut-être un mal pour un bien», a déclaré le Suédois, un peu Suisse par son épouse, la Bâloise Janika Sprunger, qui avait formé son crack, dont le propriétaire, Georg Kähni, est aussi Bâlois.

Sa dernière faute coûte cher à Schwizer

Un Suisse, un vrai, Pius Schwizer, était en tête avant d’aborder ce troisième et dernier Acte de la finale et il gardait les commandes après la première manche, malgré une faute à l’entrée du triple (11a). «Ce parcours était extrêmement difficile et je suis content de «Vancouver de Lanlore», on va se battre!».

Hélas, en l’espace de quatre ou cinq secondes, le vétéran Lucernois (60 ans) allait tout perdre à son second passage: une faute à la sortie du double (7b) et une autre sur l’oxer suivant. Un peu de déconcentration qui coûtait très cher, la seconde barre le faisant encore reculer de la 2e à la 6e place. Du coup, la deuxième marche du podium est pour le Hollandais Harrie Smolders, le «Poulidor» de l’équitation, déjà 2e l’an passé, la troisième pour l’Américaine Hunter Holloway, plus rapide que le Brésilien Yuri Mansur.

Deux podiums pour les voltigeurs suisses

Tenant du titre, le Zurichois Martin Fuchs n’a fait qu’une faute, sur un oxer sur bidet (eau), le péché mignon de son crack «Leone Jei», remontant de la 15e à la 10e place finale. Un bilan mitigé. Une faute au premier tour pour le Genevois Edouard Schmitz, 23e à… 23 ans, qui n’a pas pu prendre part à l’ultime manche (Top 20). «Dommage, «Gamin» sautait très bien. J’espère tirer profit de cette expérience et disputer beaucoup d’autres finales comme celle-ci!».

En dressage, les championnes olympiques Jessica von Bredow et «TSF Dalera BB» ont remporté leur deuxième Coupe du monde d’affilée, en dominant clairement les débats, avec plus de 90% dans la reprise libre en musique.En voltige, deux belles médailles pour les Helvètes. La néophyte bernoise Danielle Bürgi (22 ans), du Club de Montmirail/NE avec Mirjam Degiorgi pour longeuse, est montée sur la seconde marche chez les dames, le Saint-Gallois Andrin Müller (29 ans) sur la troisième chez les hommes. Le Bernois Lukas Heppler était un bon 5e.



