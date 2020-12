Cinéma d’animation – Schwizgebel feuillette le journal de Darwin Le dessinateur et réalisateur genevois sort son vingtième court métrage. Tandis qu’un livre retrace sa carrière, il dévoile en l’Île une centaine d’images extraites de son nouvel opus. Philippe Muri

Georges Schwizgebel en l’ Î le. La galerie Papiers Gras expose une centaine d’images extraites de «Darwin’s Notebook», son nouveau court métrage. Laurent Guiraud

Sa marque de fabrique? Des images peintes à la main, qui se métamorphosent sur l’écran à travers de savants fondus enchaînés. On reconnaît le coup de patte de Georges Schwizgebel de loin, un style unique dans le cinéma d’animation. Depuis 1974 et «Le vol d’Icare», le dessinateur genevois enchante le public avec des courts métrages mariant l’art et la technique de manière virtuose. Des petits bijoux polychromes au tempo rapide, primés dans les plus grands festivals de la planète. Tandis qu’un beau livre retrace sa carrière fructueuse (voir encadré), le cofondateur du studio carougeois GDS sort son vingtième opus, «Darwin’s Notebook». Un film de 9’21 minutes, composé de plus de 5000 peintures à l’acrylique, toutes réalisées artisanalement sur des feuilles de celluloïd transparentes.