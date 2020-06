Musée – Schwytz accueille une exposition sur l’humour en Suisse La culture humoristique helvétique sera à l’honneur dans l’exposition «Made in Witzerland» au Forum de l’histoire suisse à Schwytz. Les visiteurs pourront découvrir des caricatures et des films comiques jusqu’au 24 janvier.

Une salle «télé» permet aux visiteurs de l’exposition de voir des extraits d’émissions satiriques. KEYSTONE/URS FLUEELER

L’exposition «Made in Witzerland – ce qui fait rire la Suisse» au Forum de l’histoire suisse à Schwytz explore la culture humoristique suisse. Elle est visible depuis mardi jusqu’au 24 janvier prochain.

Les Suisses sont efficaces, modestes et ponctuels, mais ont-ils le sens de l’humour? «Nous rions très volontiers», a déclaré Beat Högger, administrateur général du Musée national suisse lors de la présentation de l’exposition lundi au Forum de l’histoire suisse à Schwytz.

L’exposition présente des caricatures des trois derniers siècles, des dessins animés contemporains et des personnages qui ont fait rire comme le clown Grock et HD Läppli. Elle aborde aussi la différence entre l’humour féminin et l’humour masculin, la perception enfantine de l’ironie et du comique de situation.

Dessins inédits

Le Forum de l’histoire suisse et la rédaction du magazine satirique alémanique Nebelspalter ont invité des dessinateurs à réaliser des dessins inédits sur le thème «ainsi fonctionne la Suisse primitive». Ils sont présentés à Schwytz. Le Nebelspalter, fondé en 1875 et qui est toujours publié, occupe une place importante dans «Made in Witzerland».

Une salle «télé» a été installée dans l’exposition. On peut y voir des extraits d’émissions satiriques et des films comiques. «Made in Witzerland» thématise également le comique quotidien, les stéréotypes, les clichés et les blagues politiquement et socialement incorrectes.

Au coeur de la crise du coronavirus, «Made in Witzerland» offre un contre-point vivifiant, a indiqué Pia Schubiger, commissaire de l’exposition. Elle a été mise sur pied pour célébrer le 25e anniversaire du Forum de l’histoire suisse. La fête aurait dû avoir lieu en avril, mais tout a été reporté à cause de la pandémie.

www.forumschwyz.ch

( ATS/NXP )