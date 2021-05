Qu’est-ce qui vous pèse le plus?

C’est d’accepter qu’on ne peut pas aller plus vite. La politique des petits pas n’est pas compatible avec l’urgence écologique. Si on est dans cette situation, c’est parce qu’on a une représentation inégale entre la gauche et la droite. Défendre le respect des limites planétaires (voir ci-dessous) pour les générations futures, c’est un enjeu collectif. Et il se heurte à la vision de ceux qui défendent les intérêts privés, et qui mettent toute leur influence et leurs moyens financiers pour prolonger le système politico-économique libéral sans remise en question. À droite, prendre vraiment conscience de l’urgence écologique reviendrait à remettre en cause tout leur système de pensées.