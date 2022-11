Santé et qualité de vie – Scrutée de près, Chavannes semble s’être bien tirée du Covid La commune de l’Ouest lausannois est sous la loupe de chercheurs en sciences sociales depuis 2019. Inédites, leurs enquêtes montrent comment elle a tenu le choc de la pandémie. Chloé Din

Chavannes-près-Renens, le quartier populaire de la Blancherie. Florian Cella

Depuis trois ans, la population de Chavannes-près-Renens est scrutée de près par une équipe de recherche en sciences sociales de l’Université de Lausanne. Après un premier sondage auprès des habitants, publié en 2019, elle a présenté lundi les résultats d’un deuxième pointage, réalisé en 2022. De quoi montrer de quelle manière la commune a traversé la pandémie en termes de santé physique et psychique, mais aussi de bien-être social. Et les résultats de cette démarche inédite sont plutôt rassurants.

«Nous avons constaté une grande stabilité des résultats, alors qu’on aurait pu s’attendre à une dégradation. Celle-ci a surtout touché les jeunes entre 18 et 25 ans.» Dario Spini, professeur en psychologie sociale à l’Université de Lausanne

En 2022, plus de 900 personnes ont participé au sondage, soit un peu moins qu’en 2019, avec 1400 personnes, même si le taux de participation (14%) reste élevé. «Nous avons constaté une grande stabilité des résultats, alors qu’on aurait pu s’attendre à une dégradation. Celle-ci a surtout touché les jeunes entre 18 et 25 ans», observe Dario Spini, professeur en psychologie sociale et directeur du Centre suisse de compétence en recherche sur les parcours de vie et les vulnérabilités (LIVES).

Confiance dans l’autorité

Si les constats n’ont que peu bougé en trois ans, ils restent parfois en demi-teinte. Ainsi, dans cette commune périphérique et multiculturelle, seul un petit 40% des sondés se disent satisfaits de leur situation financière, pour 17% d’insatisfaits. Chavannes n’est toutefois pas en cause, puisque 75% des personnes se déclarent contentes d’y vivre.

Sur une note positive aussi, le climat complotiste qui a accompagné la pandémie n’a pas entamé la confiance des Chavannois envers les institutions. Pas moins de 83% des sondés marquent leur adhésion aux autorités. Enfin, alors que 44% de la population est en surpoids (à peine plus que le reste de la population suisse, avec 42%), 69% des sondés se déclarent en bonne santé physique et 59% vont bien sur le plan psychique.

