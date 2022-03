Première mondiale au FIFDH – «Se battre contre le racisme en Suisse, c’est se battre contre quelque chose qui n’existe pas» Rachel M’Bon signe «Je suis noires», son premier documentaire. Il donne à entendre des récits de Suissesses noires. Interview. Alice Randegger

Rachel M’Bon signe son premier documentaire – «Je suis noires» – en première mondiale au FIFDH le 8 mars. LAURENT GUIRAUD

Être traitée de «négresse», ne pas assumer ses cheveux, avoir peur de voir ses enfants subir les mêmes injustices que soi… La réalisatrice Rachel M’Bon, elle-même métisse de mère suisse-allemande et de père congolais, aborde ces questions et bien d’autres dans «Je suis noires», son premier film documentaire co-réalisé avec la cinéaste Juliana Fanjul. Projeté pour la première fois le 8 mars au FIFDH, il dresse le portrait de Suissesses noires et met en lumière le racisme helvétique, encore largement impensé.