Inquiets d’une stigmatisation des personnes n’ayant pas reçu la piqûre, les responsables suisses de l’éthique clinique appellent à la solidarité et à la responsabilité de tous.

«Se blâmer entre vaccinés et non-vaccinés est une perte de temps»

Genève, le 16 décembre 2020. Samia Hurst, médecin et bioéthicienne.

Les responsables suisses de l’éthique clinique s’inquiètent du climat crispé dans lequel se déroule la cinquième vague de l’épidémie de Covid. Et cela alors que le variant Omicron menace d’en déclencher une sixième, forçant peut-être les hôpitaux à se livrer au triage, une sélection des patients qui seront soignés et de ceux qui, faute de perspectives médicales suffisamment encourageantes, ne seront pas traités.

Dans un appel diffusé peu avant Noël, ces professionnels œuvrant au sein des hôpitaux appellent à la solidarité et à la responsabilité. Pour eux, il faut renoncer à distinguer «des personnes vaccinées [qui seraient] louables et des personnes non-vaccinées condamnables». Explications de l’une des auteures, la médecin et éthicienne genevoise Samia Hurst.