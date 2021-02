L’ironie de la situation de l’initiative visant l’interdiction de se dissimuler le visage, alors que des sanctions sont prévues pour qui ne porte pas de masque anti-Covid, pourrait prêter à sourire. Pris en défaut, les initiants ont eu le sens de l’à-propos de relever que chacun éprouvait ainsi l’inconfort de devoir masquer son visage.

La question sur laquelle le peuple est appelé à trancher est ambiguë. La complexité de la composition des camps se faisant face en atteste. Certains arguments servent les deux camps: les libertés de comportement ou de choix sont mobilisées par les tenants comme par les opposants au texte, avec des conclusions diamétralement opposées.

Que l’essence de l’argumentation soit issue d’un positionnement confessionnel ou de genre, elle parvient à diviser sur la recommandation de vote. Les mots d’ordre des partis politiques dénotent souvent cette perplexité. Face aux questions de société, les couleurs partisanes perdent de leur vivacité.

«Pour une partie de l’électorat, et de la classe politique, l’enjeu est l’intégration.»

L’électeur a de quoi demeurer dubitatif ou à raisonner sur des bases purement idéologiques. C’est sur ce terrain que se jouera l’issue du scrutin. Ainsi, relever le faible nombre de cas concernés ne convaincra quasi-personne.

Pour une partie de l’électorat, et de la classe politique, l’enjeu est l’intégration. Le port ostentatoire d’un signe d’appartenance culturelle, tel que le voile, la burqa ou le niqab, dérange parce qu’il est lu en tant qu’acte de revendication d’une différence.

Les soutiens à ce texte signifient leur désaccord face aux changements qui s’opèrent autour d’eux, face à ce qui est perçu comme étranger à leurs us et coutumes. La démarche individuelle des porteuses du voile n’a pas de poids. Elle est mise en doute.

Porter le voile constitue, pour une probable majorité de la population, une bravade face au comportement attendu dans l’espace public. Incomprise et étrangère au mode de vie indigène, cette pratique est ressentie comme une atteinte à l’identité locale. Même si l’islam est au cœur de ce débat, ces réactions hostiles ne concernent pas seulement l’identité religieuse, mais aussi d’autres comportements comme la mendicité.

Assimilation ou intégration

Ce rejet repose sur un quiproquo. Il est attendu du migrant qu’il s’intègre et renonce à être différent. Cette exigence relève d’une politique d’assimilation non d’intégration. La différence est plus perçue comme menace que source d’enrichissement mutuel. Dès lors, l’étranger doit se fondre dans la masse. Le port du voile va à l’encontre de telles attentes.

Il serait injuste de blâmer, et plus encore de stigmatiser, les électeurs qui vont glisser un oui dans leur enveloppe. Cependant, croire que les lois et les interdictions parviendront à entraver l’évolution vers la mixité sociétale est pure illusion.