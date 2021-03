Dispositif Covid vaudois – Se faire tester avant Pâques est quasi impossible Pharmacies et centres sont saturés. Ne reste qu’une poignée de rendez-vous ou des heures d’attente. Romaric Haddou

À la pharmacie Métro, à Ouchy, le responsable Christophe Berger (ici en train de tester) explique qu’il lui arrive désormais de refuser les personnes qui veulent un test pour voyager. Chantal Dervey

La ruée était annoncée, elle est aujourd’hui confirmée. La semaine dernière, plusieurs pharmaciennes et pharmaciens rapportaient un nombre de tests en forte hausse dans leurs officines à l’approche des vacances de Pâques. Des tests rapides et gratuits, avant de se retrouver en famille, mais aussi des tests PCR avec attestation afin de pouvoir voyager. Les prises de rendez-vous anticipées laissaient aussi présager une hausse continue de la demande jusqu’au week-end pascal. Nous y sommes et le réseau est effectivement saturé, quel que soit le test souhaité.