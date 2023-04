Nouvelle politique de stationnement – Se garer à Yverdon coûtera plus cher Le prix horaire d’une place de parc passe de 1,50 à 1,80 franc, visant à une meilleure rotation et moins de voitures de pendulaires au centre-ville. Fabien Lapierre

Yverdon veut mettre sur un pied d’égalité les différents modes de transport en lissant progressivement les coûts pour un même trajet. Jean-Paul Guinnard – ARCHIVES

Augmenter le prix du stationnement pour rendre le ticket de bus ou le vélo plus attrayants. Voilà résumé le principe cardinal à l’œuvre derrière la hausse annoncée mercredi par la Municipalité d’Yverdon. Les automobilistes payeront 30 centimes de plus l’heure de stationnement sur le domaine public. Le tarif passera de 1,50 à 1,80 franc dès le 15 mai et de 1 à 1,30 franc près des rives du lac.