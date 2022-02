Série roublarde et plus encore – Se laisser arnaquer par «Inventing Anna» La productrice Shonda Rhimes excelle à flatter nos instincts lambda. Démonstration. Cécile Lecoultre

Anna Delvey, incarnée avec un chic sublime par l’actrice Julia Garner, déjà remarquable dans la série «Ozark». NICOLE RIVELLI/NETFLIX

De 2013 à 2017, Anna Sorokin, alias Anna Delvey, a arnaqué le gratin de la société new-yorkaise. Se présentant comme une héritière allemande d’origine russe riche de plus de 60 millions de dollars, ses 20 ans claquant avec un irrésistible génie cosmopolite et classieux, la fabulatrice a croqué banquiers, milliardaires, artistes, etc. avant d’être arrêtée. Depuis sa prison de Goshen, la belle a pu visionner la série «Inventing Anna» et, selon «Cosmopolitan», a fini par éclater de rire en dévisageant son incarnation: «Anna Delvey est un chef-d’œuvre, qu’ils aillent tous se faire voir!»

En regardant dans sa prison la série tirée de sa vie d’escroc, Anna Delvey aurait déclaré: «Anna Delvey est un chef-d’œuvre, qu’ils aillent tous se faire voir!» NICOLE RIVELLI/NETFLIX

Qui saluait-elle, Julia Garner, une actrice aussi caméléon qu’elle, exceptionnelle il est vrai? La créature de pure fiction qu’elle a inventée avec une force de persuasion fascinante? Ou le flair de la productrice, Shonda Rhimes, qui réussit à redorer son blason? La mise en abyme ici brille sans cesse, chic et choc même dans le toc. En entame des 9 épisodes, le fonds de commerce de la série claque: «Toute cette histoire est totalement vraie à l’exception des parties qui sont totalement inventées.»

«Toute cette histoire est totalement vraie à l’exception des parties qui sont totalement inventées.» Slogan de «Inventing Anna», de Shonda Rhimes

Inventée par Anna, créée par Shonda Rhimes, racontée par la journaliste Jessica Pressler, la docufiction se découvre en mille-feuilles. Le découpage emprunte à la bonne vieille systématique du «Rashomon» de Kurosawa, soit la même réalité décrite par le faisceau de ses protagonistes. Ici, la mécène escroquée, la concierge coopérative, le boyfriend intéressé, etc. Jusqu’au final, «Anna?»…

Polyglotte, du mandarin à l’allemand ou l’anglais, à l’aise en Prada, Gucci, Dior et autres vêtements de luxe, Anna Delvey soignait jusqu’au moindre détail pour séduire les riches et puissants «socialites» new-yorkais. AARON EPSTEIN/NETFLIX

La créatrice du Shondaland excelle à flatter l’instinct du spectateur lambda. La voir inspecter la présidence américaine sur l’oreiller de «Scandal» ou les pratiques des hôpitaux de «Grey’s Anatomy» (19 saisons, record absolu!). Avec le même doigté intime, la productrice se moque des riches tout en établissant leur pouvoir. Comme dans «La chronique des Bridgerton», la féministe y ajoute une vision d’un féminisme guerrier moins convaincant. La série perd de sa séduction spontanée quand elle s’écarte du phénomène Anna Delvey pour cartographier le parcours de sa biographe, la reporter Jessica Pressler. Les ficelles de l’arnaque deviennent alors un peu grosses.

