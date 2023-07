Un été au zénith (15/41) – Se lever à l’aube a ses adeptes, mais ce n’est pas pour tout le monde Que ce soit pour courir, jouir du calme ou compter parmi les «gagnants», mettre son réveil à 4h30 du matin n’est pas qu’une question de volonté. Chloé Din

Courir au lever du soleil avant le travail est le concept au cœur des courses «Wake-up and run». Depuis quelques années, elles sont organisées chaque été dans plusieurs villes de Suisse, y compris dans le canton de Vaud. La dernière en date se tenait le 30 juin à Vevey. Laurent de Senarclens

«Offrez-vous un supplément de vie.» Avec ce sous-titre alléchant, le best-seller «Miracle Morning» s’est trouvé un joli créneau dans l’univers du développement personnel il y a quelques années. En recommandant de sortir du lit tous les jours à 5h30, l’Américain Hal Elrod n’avait pas inventé la roue. Car qui ne sait pas que «l’avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt»? Le précepte est ancestral, et il est là pour rester, grâce à la relève des influenceurs de TikTok et d’Instagram. Aujourd’hui, les hashtags comme #my5to9 contribuent à vanter les bienfaits de se lever dès potron-minet.

Aurore fédératrice

Effet de mode à l’américaine? Pas sûr, car il n’y a pas qu’en ligne que l’idée est fédératrice. C’est ce que montre le succès de deux événements locaux, qui drainent presque à tous les coups des centaines d’adeptes de l’aube (voir encadrés). Pour les sportifs, les courses «Wake-up and run» (lève-toi et cours) sont organisées chaque été dans plusieurs villes de Suisse romande, avec un départ à 5h30 tapantes. Pour les rêveurs, les concerts estivaux de Thelonica marient la musique à la poésie de l’aurore chaque samedi matin à 6h, au bord du lac à Lausanne.

Wake-up and run: la course de 5h30 À Vevey, le 30 juin dernier, 3000 personnes se sont inscrites à la course Wake-up and run dont le départ est donné à 5h30 du matin. Laurent de Senarclens Mettre le réveil à 4 h 30, traverser la ville endormie et rejoindre des centaines de personnes pour une séance de jogging à 5 h 30 tapantes. C’est le principe proposé par les courses «Wake-up and run» pendant les mois d’été dans plusieurs villes de Suisse. Et ça marche: «À Neuchâtel et à Fribourg, nous avons compté environ 1300 participants. C’est une course très populaire, dans l’esprit du sport pour tous», sourit Margaux Jaton, de Grand Chelem Event, qui a repris l’an dernier ce concept lancé en 2016 par un Jurassien passionné de course à pied, Jérôme Blank. À Vevey à la fin du mois de juin, l’événement a presque fait le plein malgré une météo plutôt maussade, avec des participants venus entre amis, en famille ou entre collègues. Après un moment d’échauffement, la course se déroule sans chronomètre et se termine par un petit déjeuner. Lausanne et Yverdon ont déjà eu leur Wake-up and run cet été. Les prochaines seront à Morges le 24 août et à Nyon le 15 septembre. Informations et inscriptions (38 fr. par personne): wake-up-and-run.ch

Il y a plus d’une raison d’avancer son réveil d’une ou deux heures, que ce soit pour profiter de la beauté de l’aube, du calme et de la solitude ou pour faire partie des gagnants. Mais est-ce vraiment bénéfique? «Se lever tôt est très valorisé dans notre société, notamment parmi les décideurs, et cela va souvent avec le fait de dormir peu», relève tout d’abord Raphaël Heinzer, professeur associé et médecin-chef au Centre d’investigation et de recherche sur le sommeil du CHUV.

Le spécialiste avertit toutefois: «Le risque est que tout le monde n’est pas égal, ni en termes de rythme ni en termes de besoin de sommeil. Le chronotype des personnes est génétique. Il y a des familles de lève-tôt, des familles de lève-tard, tandis que la plupart des gens se situent entre les deux. Ce n’est pas une question de volonté.»

Chacun son camp

Si pour certains le réveil matinal convient très bien, Raphaël Heinzer met donc en garde ceux qui forceraient la nature pour suivre les préceptes d’un livre comme «Miracle Morning»: «Si une personne se lève plus tôt alors que ce n’est pas son chronotype, le risque est qu’elle diminue son temps de sommeil, car elle ne parviendra pas forcément à s’endormir plus tôt. Elle gagnera quelques heures d’éveil, mais elle en perdra les bénéfices, car elle sera fatiguée et moins performante.»

Tous les samedis jusqu’à fin août, l’association Thelonica organise un concert à 6 heures du matin au bord du Léman à Lausanne. Lancé en 2017, le concept fait mouche. Certaines dates ont pu attirer jusqu’à 500 personnes. Le 8 juillet dernier, le duo rock formé par Rodolphe Burger et Christophe Calpini ont ensorcelé une centaine de personnes malgré quelques gouttes. Laurent de Senarclens

À Vevey, le 30 juin dernier, environ 300 personnes avaient mis leur réveil avant le lever du soleil pour participer à la Wake-up and run. Parmi elles, une ritournelle avait la cote: «Moi, je ne suis pas du tout parmi les lève-tôt! C’est exceptionnel.» Et d’avouer que cette course, c’est «pour le fun», pour rencontrer du monde ou pour accompagner une connaissance. Visiblement, chacun sait d’instinct dans quel camp il se situe, et les adeptes de l’aube ne sont pas en majorité.

Mike Boon est parmi les plus matinaux: «Je me lève vers 4 heures du matin, mais pas tous les jours! Disons deux à trois fois par semaine pour courir.» Pour lui, cette habitude est venue avec le virus de la course à pied, attrapé il y a vingt ans, par défi entre potes. «Le matin, la luminosité est exceptionnelle, la nature se réveille, on entend le chant des oiseaux. Et la chance, c’est que mon horloge biologique correspond! Pour moi, c’est hyperénergisant, on arrive au travail et on a déjà profité d’une partie de la journée.»

Thelonica: l’aurore en musique Chaque été, Thelonica concocte une programmation allant du classique au rock en passant par le jazz. De fin juin à fin août, tous ses concerts débutent à 6h du matin, à la Jetée de la Compagnie, près du port d’Ouchy, à Lausanne. Laurent de Senarclens La tentation de l’aube vaut aussi pour les poètes et les artistes. Avec ses concerts estivaux au lever du soleil, l’association Thelonica l’a bien compris en proposant des moments hors du temps, tous les samedis à 6 heures du matin, de fin juin à fin août. Le 8 juillet dernier, la voix et la guitare électrique de Rodolphe Burger ont rythmé les premiers rayons du jour, avec la complicité de Christophe Calpini à la batterie. Plus habitué aux ambiances nocturnes, le rocker aux cheveux gris n’a pas caché son plaisir: «On en sort avec le sentiment d’un moment unique. Contrairement à un concert qui se termine à minuit, la journée commence et on a déjà vécu quelque chose de fort.» Ce jour-là, le sentiment était partagé par une bonne centaine de spectateurs, malgré une météo maussade. Jusqu’ici, certains concerts ont toutefois attiré jusqu’à 500 personnes, dont de nombreux fidèles, avec une programmation allant du jazz au classique en passant par le folk ou les musiques métissées. Programmation: thelonica.net

Jeune trentenaire, Monika Trajkovska avoue qu’elle a aussi des habitudes matinales, ancrées dans d’autres motivations que le sport: «En général, je sors à 6h du matin pour faire du paddle ou pour écrire, puis je commence le travail à 8h. Se lever tôt, pour moi, c’est faire quelque chose pour soi et profiter du calme. Surtout l’été, comme le soleil se lève plus tôt, on a l’impression d’avoir une plus grande journée devant soi, c’est un sentiment à la fois motivant, positif et serein.»

Injonction à risque

Dans notre société, les adeptes de l’aurore ont un avantage, car s’il est valorisé de se lever plus tôt, il est rare d’avoir le choix de se lever plus tard. Et les conséquences sont plutôt négatives. Raphaël Heinzer relève notamment que les rythmes de sommeil évoluent au cours de la vie et que les adolescents sont soumis à des horaires matinaux alors qu’ils ne sont pas du matin. «Des études ont montré que quand on les fait débuter à 8h30, ils dorment davantage la nuit avec un impact favorable sur leur concentration, leurs performances, leur moral et leur santé. Malgré ces bénéfices, les autorités restent malheureusement réticentes à repousser le début des cours des adolescents, estimant qu’ils doivent se préparer au monde du travail.»

Le soleil, maître des horloges Le soleil a le même rythme pour tout le monde, mais tout le monde n’a pas le même rythme. Alors quel est son rôle dans le cycle de chacun? «Chaque personne est soumise à la fois au rythme du soleil et à son rythme endogène, explique Raphaël Heinzer. De manière générale, le rythme circadien (horloge biologique) des êtres humains n’est pas exactement de vingt-quatre heures, mais peut être un peu plus court ou un peu plus long. Le soleil a pour effet de remettre chaque jour notre horloge à l’heure. Si l’on mettait une personne dans une grotte sans lumière, elle pourrait avoir un cycle de vingt-cinq heures par exemple et se décalerait d’une heure par jour. Le soir, la lumière qui baisse entraîne la sécrétion de mélatonine, qui induit le sommeil, pour autant que l’on ne s’expose pas à des sources de lumière artificielles!»

Selon le spécialiste, plusieurs études montrent que le risque cardiovasculaire augmente chez les couche-tard. «Une des hypothèses est que les personnes qui sont plutôt du soir ont tendance à lutter contre leur chronotype et se privent de sommeil.» Ceux qui ont la chance d’être du matin auraient-ils donc tout pour eux? «Les lève-tôt se privent sans doute des interactions sociales qui se déroulent davantage le soir. On ne peut pas tout avoir! Les petits dormeurs sont certainement les plus avantagés, mais il ne faut pas croire ceux qui prétendent avoir besoin de moins de 6 heures de sommeil. C’est extrêmement rare!»

Chloé Din est journaliste à la rubrique Vaud & Régions depuis 2015. Elle couvre en particulier le district de l'Ouest lausannois ainsi que les thématiques religieuses et spirituelles. Plus d'infos

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.