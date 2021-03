Art brut – Se perdre en ville avec un urbaniste fou Exclu de la société, Willem Van Genk (1927-2005) a peint la vie urbaine avec une puissante intensité et de multiples références. La Collection de l’Art Brut à Lausanne déroule ses plans. Florence Millioud-Henriques

La Collection de l’Art Brut à Lausanne possède onze créations de Willem Van Genk dont «Parnasky Culture», 1972, huile sur pavatex, 70 x 142 cm. Collection de l’Art Brut

Bien sûr… on a le vertige! Créé par l’accumulation scrupuleuse de détails dans une vue d’ensemble de Tokyo, Madrid, Paris ou Prague. Il est encore accentué par la somme incroyable d’informations identifiant les vibrations d’une ville et la minutie du traitement jusque dans les éclats de lumière sur les briques des palais de la place Rouge. On dira que seul un fou – dans le sens ultrapassionné – peut faire ça. Mais Willem Van Genk, le Néerlandais exposé à la Collection de l’Art Brut à Lausanne, était aussi un peu bizarre, un peu décalé.

«N’hésitez pas à m’appeler comandatore, et je vous répondrai.» Willem Van Genk