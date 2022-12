N’avons-nous pas complètement perdu de vue le fait que nous vivons dans ce qui est de loin l’époque la plus merveilleuse dans l’histoire connue de la planète Terre? Avons-nous perdu toute perspective sur l’existence, humaine et autres? On a 1000 avantages qu’aucun autre peuple n’a jamais eus. Et pourtant, tout ce qu’on fait, c’est râler et nous plaindre pour tout. C’est là la grande l’ironie de nos vies.

Quelqu’un se souvient-il qu’en 1800 l’espérance de vie moyenne d’un Européen était de 34 ans, et de 26 ans pour un Africain? On n’a pas compris que la plupart d’entre nous ont de la nourriture, un endroit chaud pour dormir, des vêtements pour toutes les saisons, et que les soins de santé sont bien meilleurs qu’ils ne l’ont jamais été dans l’histoire de l’humanité. Qu’on a des téléphones, des ordinateurs, des iPad et des GPS incroyables, des milliards de livres, de films et de vidéos YouTube!

«Le monde n’a jamais été un jardin d’Eden, mais plutôt un abattoir géant.»

On peut même «écouter» un livre, une symphonie ou un discours tout en nous promenant dans une belle forêt ou en conduisant une voiture confortable. On a de loin les meilleures conditions de vie de l’histoire de l’humanité. Et pourtant, on se plaint de tout! Le sexisme, les inégalités, les virus, Donald Trump, Joe Biden, la Chine, la Russie, la pollution, le Mondial au Qatar, tout ce qui «ne va pas» dans le monde! On est comme des enfants riches, gâtés et ingrats qui n’ont aucune perspective sur quoi que ce soit et se plaignent uniquement de ce qu’ils n’ont pas.

Ne peut-on pas comprendre que le monde n’a jamais été un jardin d’Eden, mais plutôt un abattoir géant, que toutes les créatures doivent manger pour vivre, et que sous chacun de nos pas, il y a la poussière des morts?

En dépit de notre bonne fortune, nous n’entendons parler que des horreurs qui nous entourent. On aime blâmer les nouvelles pour leur déferlement de négativité. D’accord. Mais ne devrions-nous pas également nous en prendre à nous-mêmes d’avoir été assez stupides pour écouter toutes ces histoires de morosité et d’horreur, au lieu d’apprécier la beauté et les merveilles de l’existence?

Célébrer la merveille de nos vies

Bien sûr, on veut arrêter la guerre, combattre l’injustice, etc. Mais ce faisant, on ne doit jamais perdre de vue la chance qu’on a de faire partie des vivants d’aujourd’hui! Eh oui, même demain… Les prophètes de malheur ont prédit la fin du monde depuis la nuit des temps. Ils se sont tous trompés.

Les pessimistes d’aujourd’hui pourraient se tromper aussi. Aucun d’entre eux n’est omniscient. On est tous des humains, pas des dieux. En fêtant Noël cette année, je suggère que nous célébrions aussi la merveille de nos vies et de l’existence elle-même.

