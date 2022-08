Voyage et découverte – Se recentrer sur soi dans un couvent Que vous soyez en quête de spiritualité ou d’une pause dans un lieu hors du temps, voici huit adresses qui ne se feront pas prier pour vous enchanter le temps d’un séjour. Lieux de recueillement, certains couvents ou abbayes accueillent des hôtes de passage. Isabelle Jaccaud / Travelcontent

Proche du lac de Constance, cet ancien château est devenu monastère des Augustins puis a été transformé en chartreuse au début du XVe siècle. Aujourd’hui, ces cellules sont devenues des chambres modernes et sobres, ouvertes aux hôtes en quête d’une expérience SUISSE TOURISME

Hospice du Grand-St-Bernard

Posé au milieu d’un paysage minéral, à 2500 m d’altitude, l’Hospice du Grand-St-Bernard est un lieu chargé d’histoire. VALAIS PROMOTION/S. ENGLER

Bourg-Saint-Pierre (VS). Posé au milieu d’un paysage minéral, à 2500 m d’altitude, l’hospice est un lieu chargé d’histoire. Depuis mille ans, les chanoines accueillent les passants, été comme hiver. Chaque année, des milliers de pèlerins franchissent le col du Grand-Saint-Bernard, en marchant le long de la via Francigena notamment. Les retraites sont ouvertes à tous. Les participants peuvent assister aux offices, demander un échange spirituel avec un chanoine et se recueillir. Les repas sont pris en commun. Ici pas de règle du silence. Chambres à 2, 3 et

4 lits ou dortoirs.