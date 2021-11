Campagne de sensibilisation – «Se reconnaître victime de violence conjugale reste un pas difficile» Un podcast marque les 15 ans du site romand www.violencequefaire. L’avant-dernier épisode est diffusé ce jeudi à l’occasion de la Journée internationale pour l’élimination des violences à l’égard des femmes. Flavienne Wahli Di Matteo

Marion Labeaut coordonne l’Association VIOLENCE QUE FAIRE qui marque ses quinze ans cette année en éditant une série de podcasts pour aborder tous les visages des violences au sein du couple. FLORIAN CELLA

«Il me lançait tout le temps des trucs dessus.» «Je ne faisais presque plus mes propres choix.» «Au départ, ça va être une petite remarque. On n’est pas capable de, on n’est pas à la hauteur de…»

«Tu ne peux pas aller porter plainte le dimanche matin, quand les enfants sont réveillés et veulent déjeuner. Alors tu descends faire le déjeuner. C’est ça, la réalité.»

«Quand j’ai voulu porter plainte, on m’a ri au nez. Un colosse comme moi ne pouvait pas se faire frapper.»

Ces mots sont ceux de victimes de violences au sein du couple et on peut les retrouver dans «Poussière», un podcast égrainé tout au long de cette année par Violence que faire à l’occasion de son 15e anniversaire. L’association romande a choisi ce support afin de décortiquer les multiples visages que peut prendre la violence entre deux êtres qui avaient d’abord choisi de s’aimer.