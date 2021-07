Fêtes de Jeunesse – Se réinventer ou annuler, c’est le dilemme des girons Le Giron du Nord a ouvert ses portes à Rances. Un passeport vaccinal ou un test rapide est nécessaire pour y entrer. D’autres événements des Jeunesses ont été annulés. Frédéric Ravussin

À Rances, le Giron du Nord a presque des allures de giron standard. Mais, pour l’heure, le public se fait attendre. PATRICK MARTIN

Alors que Rances accueillait les premiers visiteurs de son Giron du Nord dimanche et que Monnaz s’apprêtait à vibrer devant la finale de l’Euro retransmise sur le site du Giron du Pied du Jura, la Jeunesse de Chavannes-le-Chêne continuait le démontage de ce qui aurait dû être, d’ici cinq semaines, la place de fête du Giron de la Broye. Après une année blanche, condamnées par les restrictions sanitaires, les sociétés de Jeunesse campagnardes ont tout fait pour tenter de renouer avec la tradition de ces retrouvailles estivales (lire encadré).

«Notre volonté pour 2021, c’était d’organiser et de maintenir coûte que coûte nos activités (ndlr: les quatre girons régionaux de 2020 ont été repoussés d’un an, mais aussi le Rallye et le Tir cantonal prévus respectivement à Palézieux et à Bière entre le 25 août et le 26 septembre). Selon les normes sanitaires en vigueur, évidemment», explique Cédric Destraz, président de la Fédération vaudoise des Jeunesses campagnardes (FVJC).