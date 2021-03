Alors que nous allons voter ce dimanche sur un accord de libre-échange avec l’Indonésie, dans un souci d’alimentation saine, c’est l’huile de palme qui est devenue le fer de lance de la campagne. Dans la Broye, les soucis sont plus proches et moins exotiques. Celle qui fut la capitale du tabac suisse a vu ses surfaces et le nombre de ses producteurs fondre comme neige au soleil. Celle qui était devenue le chef-lieu national de la betterave sucrière peine désormais à trouver des débouchés suffisants.

La Beta vulgaris subit en quelque sorte une triple attaque. Celle de la jaunisse virale. Celle de ceux qui ne veulent pas que, pour contrer cette maladie, on utilise des produits phytosanitaires. Celle enfin, et c’est peut-être la pire, de la guerre des prix. Et cette guerre des prix a un coût écologique. Vous les croisez souvent, ces gros tas esthétiques aux bords des champs qui attendent d’être embarqués par des trains pour aller se faire raffiner du côté d’Aarberg? Eh bien, c’est bientôt fini. Parce que c’est meilleur marché de les transporter par camion dans le Seeland. Et peu importe que l’on ait investi massivement il y a moins de dix ans pour construire une rampe pour charger les wagons.

Le consommateur a toujours raison. On voit de longues files sur les marchés pour payer le lait local à un prix équitable pour l’agriculteur. Même certaines grandes surfaces jouent le jeu. Et si ce même consommateur était prêt à mettre le même et juste tarif pour avoir des carrés de sucre d’ici, dont les betteraves ont été cultivées en bio et acheminées par rail avant leur transformation, on ne verrait pas un nouveau savoir-­faire purement helvétique être menacé d’existence sur le long terme.