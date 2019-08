Sea Happy – plonger et collectionner des timbres

La mer fascine l’homme depuis la nuit des temps. Les profondeurs inexplorées, les créatures multicolores et l’incroyable puissance de l’eau enthousiasment petits et grands. Avec Sea Happy, Coop fait entrer la mer dans vos maisons, mais aussi dans votre sac de course et dans le cœur des enfants.

Plongez dans l’univers sous-marin bigarré de Sea Happy et collectionnez des timbres lors de chacun de vos achats dès 10 francs. Echangez-les ensuite en toute simplicité contre des prix épatants.

Pour 40 timbres collectionnés, vous recevrez gratuitement l’une des trois adorables peluches disponibles en édition limitée: Luna la demoiselle poulpe, Cedi le crabe et Otto la tortue de mer, pour le plaisir de vos enfants. Ou choisissez un ensemble très spécial, composé de deux paires de chaussettes colorées, produites de manière durable. Non seulement vous aurez les pieds bien au chaud, mais vous faites aussi une bonne action pour les océans: le nylon des chaussettes est fabriqué à partir de filets de pêche récupérés et transformés.

Profitez de cette action dans tous les supermarchés Coop, restaurants Coop, coop@home et Coop City jusqu’au 28 septembre. Que ce soit avec l’application Coop ou classique avec la carte de collection disponible dans tous les magasins, faites souffler un air marin sur votre vie grâce à vos achats quotidiens.

Plus d'informations sur coop.ch/seahappy.