Automobilisme – Sébastien Buemi deuxième à Spa-Francorchamps Les Toyota TS050 Hybrid reprennent la main sur le championnat du monde d’endurance. Pour la victoire, tout s’est joué sur un choix de pneumatiques. Jean-Claude Schertenleib

La Toyota No 8 pilotée (entre autres) par le Vaudois Söbastien Buemi a terminé à la deuxième place sur le circuit de Spa-Francorchamps. KEYSTONE

Le team vaudois Rebellion avait pleinement profité, avant la longue pause due à la pandémie de Covid-19, de la nouvelle réglementation sur la classe LMP1 du mondial d’endurance. Un système de handicap était créé pour les voitures les plus rapides, les deux Toyota hybrides, dont celle (la No 8) pilotée par le Vaudois Sébastien Buemi, Kazuki Nakajima et Brendon Hartley.

A Spa-Francorchamps, pour les 6 Heures, la Rebellion (Bruno Senna, Menezes, Nato) avait signé la pole, mais en course, il n’y a rien eu à faire pour l’équipe vaudoise. Lancée derrière la voiture de sécurité, après une violente averse survenue une heure avant le départ, la course s’est résumée à un duel entre les deux voitures japonaises.

Mauvais choix de pneumatiques

Et la victoire s’est jouée au moment du premier ravitaillement: Buemi s’est arrêté un tour avant son adversaire et il est reparti avec des pneus pluie, alors que la voiture No 7 optait pour des slicks. Qui avait fait le bon choix? On le comprit quelques minutes plus tard lorsque la voiture de sécurité devait être appelée en piste (incident avec une voiture GT): la piste allait avoir le temps de sécher, le trio Conway/Kobayashi/Lopez prenait les devants.

«Je suis un peu déçu, parce que nous avions une belle opportunité de l’emporter, regrettait l’Aiglon. Nous avons fait un mauvais choix de pneumatiques au premier ravitaillement, avant de connaître un petit problème technique. C’est malgré tout un doublé pour le team, et désormais, nous nous concentrons sur les 24 Heures du Mans.» La classique de l’endurance se déroulera les 19 et 20 septembre, à huis clos.

Engagé pour la première fois à cet échelon, le jeune pilote de Blonay Lucas Légeret (Porsche 911 RSR du team de Patrick Dempsey) n’a pas été gâté – on parle de la météo! – pour ce premier grand moment de sa carrière: avec ses équipiers Giraudi et Sanchez, il termine 19e au général et cinquième de la classe LMGTE Am, réservée aux non-professionnels.