Automobilisme – Sébastien Buemi remporte un troisième titre mondial en endurance Associé au Néo-Zélandais Brendon Hartley et au Japonais Ryo Kirakawa, le pilote vaudois devient pour la troisième fois champion du monde d’endurance. Jean-Claude Schertenleib

Au volant de la Toyota No 8, Sébastien Buemi et ses partenaires ont dominé l’édition 2022 du Championnat du monde d’endurance. AFP

Quatrième victoire aux 24 Heures du Mans, troisième titre mondial: la belle histoire de Sébastien Buemi et de Toyota s’est poursuivie ce samedi, lors des 8 Heures de Bahreïn, finale du Championnat du monde d’endurance 2022. Une finale marquée par un nouveau doublé des hypercars japonaises.

Après leur victoire acquise à Fuji (Japon), Buemi et ses compagnons de la Toyota No 8 s’étaient retrouvés à égalité de points avec l’équipage de l’Alpine française (l’ancienne Rebellion) avant cette ultime course. Vendredi, en signant la pole position, Hartley marquait un premier point. Ne restait plus qu’à terminer la course, qui s’est déroulée sous une chaleur étouffante, devant l’Alpine.

Parti en tête, Sébastien Buemi allait aligner les deux premiers relais en première position, Toyota décidant, après un peu de plus de trois heures de course, de laisser passer la voiture sœur du pilote suisse, pilotée par Conway, Kobayashi et Lopez. Dominée en performances, l’Alpine allait finalement terminer sur la troisième marche du podium de cette course, en profitant des maladies de jeunesse des nouvelles Peugeot.

Pour Sébastien Buemi, c’est un troisième titre mondial dans la discipline, un titre qu’il remettra en jeu l’an prochain dans une catégorie où la concurrence sera beaucoup plus sérieuse, avec le retour de Porsche et de Ferrari, et l’arrivée de Cadillac.

