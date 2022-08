Été 2022 – Sécheresse et chaleur étouffent la faune genevoise Animaux de rente, oiseaux, poissons comme insectes souffrent face au manque d’eau et aux températures extrêmes qui ont sévi à plusieurs reprises cet été. Chloé Dethurens

Les vaches de la Ferme Bieri à Avully ont depuis de nombreuses années droit a des ventilateurs et brumisateurs en cas de fortes chaleurs. MAGALI GIRARDIN

Deux épisodes de canicule ont fait suer Genève depuis juin. La sécheresse, elle, continue d’assoiffer les terres du canton, qui renoue cette semaine avec les températures extrêmes. En plus des complications dans les vignes et les champs, le climat met en difficulté la faune genevoise. Éleveurs, associations de sauvegarde et spécialistes ont dû s’adapter pour limiter les dégâts causés à leurs protégés.