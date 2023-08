Sécurité à Lausanne – Un élu veut désarmer les policiers municipaux Alors que l’UDC souhaite que les agents soient équipés de tasers, Ilias Panchard (Les Verts) dépose ce mardi soir un postulat pour une police de proximité sans arme à feu. Laurent Antonoff

À Lausanne, tous les agents sont encore équipés d’un pistolet. Pour Ilias Panchard, une grande partie des missions ne nécessite pas le port d’une arme à feu. (KEYSTONE/Jean-Christophe Bott) KEYSTONE

Après avoir laissé tomber le képi à bande rouge en 1990, les policiers lausannois vont-ils perdre un autre de leur attribut, et pas des moindres: leur arme à feu? C’est en tout cas le souhait du conseiller communal Vert Ilias Panchard. Son but: initier une réflexion sur «la place des armes à feu dans le travail quotidien des policiers». Il va ainsi déposer un postulat au Conseil communal ce mardi soir, intitulé «Projet pilote pour une police de proximité sans arme à feu». Le texte demande d’élargir le nombre de missions pour lesquelles les agents de police pourraient effectuer des patrouilles et des interventions, sans être munis d’un pistolet.