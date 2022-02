Après le derby face à Xamax – Séduisant, Yverdon sait se faire aimer Accroché par Xamax (0-0), le club nord-vaudois demeure dans un trend positif qui séduit. De quoi envisager un printemps radieux. Nicolas Jacquier

William Le Pogam (à dr.), contrant ici le Xamaxien Mafouta lors d’un précédent match, reconnaissait samedi soir que la finition n’avait pas été au rendez-vous. Jean-Christophe Bott/Keystone

Le parcours des clubs vaudois de Swiss Football League raconte l’histoire de dynamiques souvent opposées. Yverdon et le LS illustrent à merveille ces tendances qui s’inversent. À l’environnement négatif dans lequel baignent les naufragés de la Tuilière, les héros du stade municipal – et de la Coupe – répondent par une approche primesautière et joyeuse.

Le nul des familles (0-0) qui a sanctionné un derby du lac aussi pauvre en émotions qu’en chances de but n’est pas une réelle contre-performance en soi mais reste une déception par rapport à ce que son public espérait. Fichtre, c’est que l’on deviendrait gourmand…