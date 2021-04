Basketball – Sefolosha n’a pas encore dit «stop» Contrairement à une information largement relayée ces dernières heures, le Vaudois n’a pas arrêté sa décision concernant sa carrière. Il est toujours dans l’attente. Brice Cheneval

Thabo Sefolosha sous les couleurs de Houston, son dernier club. Getty Images via AFP

Le petit monde du basket suisse s’est agité ce mercredi. En cause: une information largement relayée affirmait que Thabo Sefolosha avait annoncé la fin de sa carrière professionnelle.

Le Vaudois de 36 ans, libre depuis son départ de Houston l’été dernier, était l’invité du podcast sud-africain Fastbreak, il y a dix jours. Avant de revenir sur ses années passées en NBA, où il est le premier joueur suisse de l’histoire à avoir évolué, il a été interrogé sur sa situation actuelle. «La retraite me convient bien, a-t-il confié. C’est un bon changement de rythme. Nous avions déjà évoqué la retraite avec ma femme en fin de saison dernière et avions dès lors décidé de rentrer en Suisse. Après quatorze ans passés aux États-Unis, il était temps de faire un pas en retrait et que je consacre la majorité de mon temps à autre chose.»

Ces déclarations ont été assimilées à des adieux au haut niveau. Or, le principal intéressé n’a toujours pas arrêté sa décision. Il l’a d’ailleurs formulé dans le podcast. «Je n’ai pas totalement fermé la porte (ndlr: à un retour sur les parquets)», a-t-il précisé, tout en ajoutant qu’«à ce stade», il était «très heureux» de sa situation.

«On a reçu des tonnes de messages de soutien et de félicitations, c’était fou, témoigne son grand frère, Kgomotso. On n’a pas su pourquoi.» Devant l’emballement, une clarification était nécessaire. Thabo Sefolosha s’y est plié, timidement. Ne souhaitant pas être contacté directement, il s’est contenté d’un message laconique transmis à travers son entourage: «Je n’ai rien annoncé d’officiel. La phrase a été sortie de son contexte. Je ne confirme rien et je ne nie rien. Je ferai une annonce quand je déciderai de faire une annonce.»

«Je n’ai rien annoncé d’officiel. La phrase a été sortie de son contexte. […] Je ferai une annonce quand je déciderai de faire une annonce» Thabo Sefolosha

Son dernier match remonte à mars 2020, avec Houston. Depuis, il a refusé de rejoindre la bulle d’Orlando pour terminer la saison puis, après la fin de son aventure avec les Rockets, il s’est installé en Suisse, plus précisément du côté de la Riviera vaudoise d’où il est originaire. «Nous avons des enfants qui grandissent, c’est important pour eux qu’on soit en famille, qu’on passe plus de temps ensemble et que je sois davantage impliqué», a-t-il déclaré au cours du podcast Fastbreak.

Contacté début janvier, Kgomotso Sefolosha décrivait son frère «dans l’attente» et «pas pressé de retrouver un club». Trois mois plus tard, le même Kgomotso confirme que la situation n’a pas évolué d’un iota. Mais plus le temps passe, plus la probabilité d’un retour au jeu s'amenuise. Ce n’est en tout cas pas la priorité de l’ancien joueur de Chicago, Oklahoma, Atlanta et Utah.

Reste à savoir quand ce dernier prendra une décision définitive et, surtout, à quel moment il l’annoncera. En attendant, il ne souhaite pas s’exprimer davantage.

Vous avez trouvé une erreur?Rapporter maintenant.