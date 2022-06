Asie – Séisme de magnitude 6 dans l’est de Taïwan Un séisme a été ressenti à travers toute l’île de Taïwan lundi, mais il y a peu de risques qu’il cause des blessés ou des dégâts.

Un tremblement de terre de magnitude 6 s’est produit lundi à l’est de Taïwan, dans le comté de Hualien, a annoncé l’Institut sismologique américain (USGS).

Aucun dégât ni victime n’ont pour l’heure été signalés.

L’USGS a indiqué que le tremblement de terre est survenu à une profondeur de 10 kilomètres à 09 h 05 (01 h 05 GMT).

Un journaliste de l’AFP basé à Taipei a indiqué avoir senti la terre trembler. Le séisme a été ressenti à travers toute l’île, selon des médias locaux.

Circulation interrompue à Taipei

La circulation du métro dans la capitale Taipei a été brièvement interrompue, selon un passager.

Une secousse d’une moindre intensité a été enregistrée environ une demi-heure plus tard, selon le service météorologique de Taïwan.

Taïwan et ses environs sont régulièrement frappés par des séismes du fait de leur localisation près de la jonction entre deux plaques tectoniques.

Les tremblements de terre de magnitude 6 ou plus peuvent faire des victimes, en fonction de l’endroit où ils se produisent et de leur profondeur. L’UGSC a classé cet événement en «vert», estimant qu’il y a peu de risques qu’il cause des blessés ou des dégâts.

AFP

