Tremblement de terre – Séisme près de Bâle: 4,7 sur l’échelle de Richter Un séisme a fait trembler Bâle. La secousse a été ressentie jusqu’en Valais.

La ville de Bâle se trouve sur une faille. Elle a été victime d'un violent séisme en 1356. KEYSTONE/MICHAEL BUHOLZER

La Terre a tremblé samedi après-midi dans la région de Bâle. L’épicentre du séisme, de 4,7 sur l’échelle de Richter, se trouvait à Mulhouse (F), indique sur son site le Service sismologique suisse. Il a été ressenti dans toute la Suisse romande jusqu’en Valais.

La Terre avait déjà tremblé plus tôt dans l’après-midi, avec des séismes de valeurs comprises entre 0,9 et 2,5 et des épicentres dans les Alpes, dans la région du Grand Combin, du côté d’Orsières (VS) et Chamonix, ajoute le Service sismologique.

ATS

