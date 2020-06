Monthey (VS) – Seize conducteurs interpellés pour excès de vitesse Des contrôles ciblés ont été effectués à Monthey et Collombey-Muraz suite au signalement par plusieurs citoyens de vitesses excessives dans des zones limitées à 50 km/h. Les chauffards seront dénoncés aux autorités compétentes, a indiqué samedi la police cantonale valaisanne.

Les conducteurs interpellés par la police municipale de Monthey ont circulé à des vitesses comprises entre 70 et 96 km/h au lieu des 50 km/h autorisés. Police cantonale du Valais

La police municipale de Monthey (VS) a renforcé les contrôles de vitesse ciblés suite à la remarque de plusieurs citoyens faisant part de vitesses inappropriées et de bruits excessifs dans des zones limitées à 50 km/h à Monthey et Collombey-Muraz.

Les actions menées dans ces zones habitées ont conduit à l’interpellation de 16 conducteurs ayant roulé à des vitesses comprises entre 70 et 96 km/h. Ils seront dénoncés aux autorités compétentes, indique samedi la police cantonale du Valais dans un communiqué.

La police cantonale souligne qu’elle poursuit ses contrôles ciblés dans toutes les localités du canton ainsi qu’aux endroits où les risques d’accidents sont élevés, tel que dans les secteurs de travaux autoroutiers.

( Comm. )