Tribunal correctionnel de La Côte – Seize mois de prison requis contre une voisine infernale En dépit de la dernière chance qui lui avait été accordée, une septuagénaire en conflit avec ses voisins depuis vingt ans n’a pas changé d’attitude. Marine Dupasquier

La querelle de voisinage qui oppose un couple à une septuagénaire dure depuis près de vingt ans. Alain Rouèche-A

«Malgré toutes les perches qui ont été tendues à Mme K., on vient d’assister à un copier-coller des audiences qui se sont tenues ces dernières années. En fait, je crois qu’elle n’a toujours rien compris.» Si la procureure Sophie Rodieux garde son calme, ce lundi matin, on ressent la lassitude et l’agacement dans sa voix.