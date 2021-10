C’est vous qui le dites 11 octobre - «Sektor 1», Covid-19, Chasselas, vols de plaisance, religions

«Sektor 1»

Sous un déluge… d’applaudissements

Mardi dernier, 20 h face aux parois de la carrière de Saint-Triphon, le ciel se fait de plus en plus menaçant alors que la récitante nous parle d’un futur dans lequel les humains enverront leurs déchets dans l’espace. C’est fou ce que le futur peut avoir des allures de présent!

Un peu plus tard, alors que le ciel renvoie effectivement nos déchets, il décide également de copieusement rincer Rico et ses amis de la troupe du Karl’s Kühne Gassenschau d’une pluie diluvienne. Mais la troupe n’en a cure et offre aux spectateurs bien à l’abri une prestation rendue magique par des conditions météorologiques catastrophiques, en totale adéquation avec le sujet traité… Comme si le ciel voulait faire sienne cette fable écologique.