Show spectaculaire à Saint-Triphon – «Sektor 1», fable d’un monde d’après Le Karl’s Kühne Gassenschau embrase la carrière des Andonces avec un spectacle époustouflant, à voir jusqu’au 25 septembre. Critique. Natacha Rossel

La troupe théâtrale Karl’s Kühne Gassenschau présente le spectacle «Sektor 1», dans la carrière des Andonces à Saint-Triphon, reporté d’une année en raison de la pandémie. Chantal Dervey

Ça fuse et ça fume; les éléments se déchaînent, des individus s’agitent au pied des falaises de la carrière des Andonces. Dans les gradins, des centaines de spectateurs rient aux éclats, vibrent, heureux de revivre, enfin, des émotions partagées. Reporté d’une année, le nouveau show du Karl’s Kühne Gassenschau nous entraîne dans un tourbillon fantasmagorique. Ce «Sektor 1», en place jusqu’au 25 septembre à Saint-Triphon, est fidèle à l’esprit de la troupe zurichoise: une histoire simple mais bien ficelée, des artistes survoltés et, surtout, des cascades et des effets visuels à couper le souffle.

Dans cette fable créée en 2016 à Winterthur, la troupe esquisse un possible monde d’après la crise écologique. L’humanité, accablée par les chaleurs extrêmes et l’amoncellement de déchets, a envoyé ses poubelles en orbite et façonné une société nouvelle, ultra-contrôlée, où les libertés de chacun sont conditionnées à un comportement exemplaire. Selon leurs tendances – dociles ou séditieuses – les hommes, femmes et enfants sont répartis dans plusieurs secteurs. Leur rêve? Accumuler suffisamment d’éco-points pour se prélasser toute une journée dans le très convoité Sektor 1 et faire l’expérience d’un passé révolu: un barbecue avec un vrai feu, un étang propre, de la nourriture saine et de l’air pur.

Madame Krähenbühl, directrice du Sektor 1, veille depuis sa tour de contrôle. Chantal Dervey

Ce jour-là, une poignée de valeureux citoyens sont autorisés à fouler le gazon de ce «monde parfait». La vieille Ida (interprétée en alternance par Brigitt Maag et Khany Hamdaoui), habitante du secteur 5, trépigne. Mais gare aux faux pas: du haut de sa tour de contrôle, Madame Krähenbühl veille au grain. Son homme de main, le rigide Bulmer, a pour mission de refroidir les ardeurs des fauteurs de troubles. «Surveiller et punir» en mode farceur.

Loubard au grand cœur

On l’imagine bien, nos héros restent humains. Impossible de résister à la tentation d’un vieux «biscuit de l’armée suisse». Rattrapés par leurs travers et leurs passions enfouis, les voilà dans de sales draps. Daniela, post-ado rebelle et ses parents, Giorgio et Rosa Moretti, sont restés dans le Sektor 1 après la fermeture. Trop tard: Bulmer les pince et les condamne à rejoindre l’équipe de nettoyage, des multirécidivistes menés par Rico, loubard au grand cœur (Karim Slama, qui signe l’adaptation du spectacle en français). Valse des balais: le boulot s’accumule.

Rico (Karim Slama) et ses acolytes doivent nettoyer le Sektor 1. Chantal Dervey Rico (Karim Slama) pique une tête dans l’étang du Sektor 1. Chantal Dervey Schröder le scientifique demande à Ida de participer à une drôle d’expérience. Chantal Dervey 1 / 3

Car le système de mise en orbite des détritus commence à montrer ses failles. Les poubelles tombent du ciel, le sol éructe des déchets enfouis et des monstres habillés de vieilles fripes surgissent derrière les collines verdoyantes. L’ordre établi craquelle, Bulmer et Madame Krähenbühl pètent un plomb et révèlent leur vraie nature. «C’est la révolution», finissent par chanter Rico et ses acolytes. Sans prétention, le spectacle fait écho à notre monde en mutation: le climat qui se dérègle, le contrôle des individus et les limites de la technologie.

Les déchets finissent pas s’amonceler dans le Sektor 1. Chantal Dervey

Entre deux tableaux spectaculaires, l’émotion perce. Sublime, la voix de Maria Augusta Balla qui chante la venue au monde d’un enfant. Bouleversant, ce moment de nostalgie du monde d’avant, où le bonheur découlait d’une simple balade en canoë sur une rivière. Nos héros, rebelles et attachants, trouveront-ils un moyen d’échapper à leur sort? Réponse jusqu’au 25 septembre dans la carrière des Andonces qui accueillera alors son dernier spectacle: le site pourrait se muer en mégacentre de stockage de données.

