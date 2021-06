Karl's kühne Gassenschau à Saint-Triphon – «Sektor 1», le génie technique au service du spectacle Le nouveau divertissement du Karl’s Kühne Gassenschau s’appuie sur une ingénierie complexe. Plongée dans les entrailles du monde fantastique de «Sektor1». Sophie Es-Borrat

La folie qui anime la troupe théâtrale Karl’s Kühne Gassenschau nécessite une préparation technique à la hauteur. La préparation du spectacle Sektor 1, dans la carrière des Andonces à Saint-Triphon, nécessite d’être à la pointe et en forme! Chantal Dervey

«Pendant les premières saisons, nous n’autorisions pas les journalistes à venir ici, avoue Paul Weilenmann, l’un de quatre membres fondateurs du Karl’s Kühne Gassenschau. Aujourd’hui c’est particulier, nous vous montrons tout. Mais nous voulons garder l’effet de surprise, alors il ne faut pas tout dévoiler!» Que celui qui est aussi soit rassuré: impossible de divulguer toute la pléthore de mécanismes créés pour donner vie à Sektor1!

De la technique et du système D, mais pas sans se marrer. De g. à d. Beat Fuhrimann, technicien pyrotechnique, Christophe Sager, grutier, et William Talbot, technicien machine hydraulique. Chantal Dervey

Aucun doute, le public s’en mettra plein les mirettes dans la carrière des Andonces du 1er juillet et jusqu’au 25 septembre. Au programme, comme à chaque spectacle du KKG, une aventure originale riche en émotions et débordante d’imagination, avec son lot de surprises époustouflantes. De toute part de la scène, une infrastructure savamment élaborée permet à la magie d’opérer. Cette face cachée au public est d’une importance capitale pour les effets spéciaux dont la troupe zurichoise s’est fait une spécialité.

Troupe cherche espace désespérément Afficher plus Sektor1 est le dernier spectacle présenté par le Karl’s Kühne Gassenschau à Saint-Triphon. L’ancienne carrière est destinée à accueillir un centre de stockage de données d’ici à deux ou trois ans. Alors la troupe cherche activement un autre emplacement pour y déposer ses bagages quelque peu encombrants. «Nous avons besoin d’une place dans la région, entre le Gros-de-Vaud, Lausanne et Martigny, de 50’000 m2 environ. Il nous faudrait une zone industrielle ou en transformation. Si quelqu’un a des idées nous sommes preneurs! » Et le plus tôt sera le mieux, selon Paul Weilenmann, pour avoir le temps d’obtention les autorisations nécessaires. En prime, une solution de remplacement doit aussi être trouvée pour Winterthur, autre étape de la tournée avec Olten.

Dans les coulisses, un labyrinthe de couloirs étroits au plafond bas mène à de gigantesques ventilateurs, des cuves interchangeables sur rail et des systèmes bien plus singuliers. «Là nous avons des machines à projeter des personnes, montre le directeur général. Nous avons fait des dessins et elles ont été faites à notre demande. Ces cabines ajustées sous pressions propulsent les acteurs plus ou moins haut selon les réglages.»

Six mois de construction

À l’atelier installé au pied de la falaise, une soudure est en cours. «Nous faisons la plupart des décors sur place pour gagner du temps, annonce notre guide. Comme ça, on peut les essayer directement, les modifier si besoin, sans devoir les amener dans des ateliers à l’extérieur.»

La construction a nécessité six mois de travail avec une trentaine de personnes. Le principal défi a été de réaliser un grand étang escamotable. «Il y avait plein de problèmes à résoudre pour créer cet immense espace, on était content de trouver des solutions, explique Paul Weilenmann. Mais ça devient de plus en plus difficile. Comme on ne veut pas répéter les mêmes choses d’un spectacle à l’autre, il faut être toujours plus inventif et se surpasser.»

Parallèlement au travail des techniciens, acteurs et actrices participent au travail de scène. Chloé Mücke, actrice, retient un véhicule volant piloté par une grue. Chantal Dervey

Rien ne se perd, tout se réutilise!

Élévateurs hydrauliques, machineries pneumatiques, chariots militaires… tout ce qui peut servir est détourné de son utilisation initiale pour faire apparaître ou disparaître des éléments. Pas d’ordinateur, que des solutions mécaniques. «Ça, c’est une base de grue, qui nous sert de socle à la construction d’une tour réalisée par nos soins. Elle pivote au degré près!» annonce le producteur.

En sous-sol, les techniciens contrôlent tout. Chantal Dervey

Un peu plus loin une machine agricole avec un tapis roulant qui débouche sur une soufflerie fait émerger des objets sur scène. «On essaie toujours d’acheter des choses bon marché, qu’on trouve dans une déchèterie ou en seconde main. Et les techniques que nos équipes ont intégrées et développées pour les différents spectacles sont utilisées dans les suivants: des éléments de Fabrikk et d’Akkua se retrouvent dans Sektor1.»

Une odyssée aux allures de fin du monde Afficher plus «L’humanité a résolu le problème des déchets en les propulsant en orbite autour de la terre.» Le décor de Sektor1 est ainsi planté. Mais vous vous en doutez, tout n’est pas si simple, et c’est la suite de l’histoire qui donne lieu au spectacle à «proprement» parler. Comme précédemment Silo8 sur les EMS, et Fabrikk autour de la délocalisation industrielle, la troupe aborde un sujet on ne peut plus actuel, sans pour autant être moralisatrice. Paul Weilenmann s’en explique: «C’est de la science-fiction, mais il y a quand même beaucoup de choses qui nous intéressent et nous concernent. On ne peut pas fermer les yeux sur les problèmes écologiques, c’est un thème important pour la société.»

Au fil des ans, la troupe de cirque et de théâtre de rue a grandi en gardant son esprit collaboratif. Au détour d’une loge destinée aux changements de costumes rapides pendant la représentation, nous croisons d’ailleurs Ernesto Graf, un autre fondateur du KKG, aujourd’hui à la retraite. «Tout le monde participe à la création, nous mettons en commun notre imagination et nos idées au service de l’histoire que nous voulons raconter. Il a y tant de génie technique apporté par tous les membres de l’équipe! Et je pense que c’est grâce à ça que chaque spectateur y trouve son compte.»

Vous avez trouvé une erreur?Rapporter maintenant.