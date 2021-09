L’invité - Sel & fromage, une histoire européenne de la Suisse

Produits banals sur notre table lors des repas, le sel et le fromage représentent des aliments qui ont une longue histoire en Suisse. Au tournant des XIIe et XIIIe siècles, la question du sel prend de l’ampleur dans les régions alpestres, en parallèle à l’élevage et l’exploitation des produits laitiers (beurre, crème et fromage). Avant la découverte de gisements de sel dans son sous-sol, la Suisse est tributaire de l’importation des voisins européens. Tout au long de l’Ancien Régime, le sel comme le fromage figurent parmi les enjeux majeurs de la politique économique des cantons suisses.

Le sel joue ainsi un rôle central dans les négociations entre mercenaires suisses et puissances européennes lors des accords sur le service étranger (capitulations). Le roi de France ou le duc de Bavière rémunèrent partiellement les soldats suisses en sel. Plus globalement, les vertus attachées à l’«or blanc» renforcent sa place remarquable dans les imaginaires collectifs. Comme symbole de pureté, le sel chasse le démon, donne vigueur aux enfants et intervient dans nombre de contes et légendes.

Grâce à cet aliment à forte densité énergétique, les mercenaires suisses réalisent de précieux profits commerciaux, autant qu'ils s'arment de force lors de la bataille.

Produit manufacturé dès le XVe siècle, le fromage représente une première industrie d’exportation. Lié à l’apparition de nouveaux débouchés, l’essor des pâtes dures connaît un énorme succès en Europe. Grâce à cet aliment à forte densité énergétique, les mercenaires suisses réalisent de précieux profits commerciaux, autant qu’ils s’arment de force lors de la bataille.

À une époque où les moyens de conserver les aliments sont limités (par exemple la salaison de la viande ou le séchage des fruits), les produits laitiers représentent une alternative de choix. Facile à transporter et de longue conservation, le fromage reste longtemps un produit de luxe à destination de l’Italie, de la France ou de l’Allemagne.

Période faste à la fin du XIXe

Si l’exportation de fromage conduit à la modernisation de la production et à la mobilisation de capitaux importants, les besoins croissants en sel obligent à des transactions de plus en plus coûteuses qui inaugurent également des techniques financières inédites (moyens de paiement scripturaux). Avec l’aménagement des routes alpestres et surtout l’ouverture de la ligne du Gothard, le commerce extérieur connaît une période faste après 1860. La demande étrangère explose au profit de l’emmental, du gruyère et du sbrinz.

La Première Guerre mondiale ralentit cette dynamique, ce qui encourage la création de l’Union suisse du fromage. Après 1945, le marché du fromage est relancé, et la modernisation des fromageries augmente fortement la production. Après l’accumulation de fortunes et revenus issus de l’expansion du service mercenaire, le commerce du sel et du fromage préfigure une histoire européenne de la Suisse.

Dominique Dirlewanger

