États-Unis – Selon les sondages, Biden prend le large devant Trump Dans la course à la Maison-Blanche, le candidat démocrate possède actuellement une belle avance face au président sortant, révèle un sondage.

Joe Biden prend de l’avance face au président sortant Donald Trump. Keystone

Favori des intentions de vote chez les minorités et les femmes américaines, le candidat démocrate Joe Biden a pris une avance de 14 points sur Donald Trump dans un sondage national publié mercredi, à quelques mois de l’élection présidentielle.

Joe Biden (50%) bénéficie d’une avance confortable sur son rival républicain Donald Trump (36%), selon ce sondage réalisé par le «New York Times» et le Siena College. L’ancien vice-président de Barack Obama mène largement les intentions de vote chez les femmes, les jeunes entre 18 et 34 ans et les minorités, notamment les Américains noirs et hispaniques.

Perte de soutien

Le sondage note aussi que Joe Biden a rattrapé son retard face à Donald Trump chez les électeurs masculins, blancs et les seniors, qui avaient permis au candidat républicain de remporter la présidentielle en 2016.

Donald Trump a perdu de nombreux soutiens chez cet électorat qui lui reproche sa gestion de la pandémie de Covid-19, la crise économique et sa réponse sécuritaire face aux manifestations contre le racisme et les violences policières qui secouent le pays depuis la mort de George Floyd.

Donald Trump reste toutefois en tête chez les électeurs blancs sans diplôme, qui auront une forte influence sur l’issue de l’élection, prévue le 3 novembre.

Résultats à prendre avec prudence

Ces résultats sont toutefois à prendre avec prudence, le «New York Times» rappelant qu’en 2016, Hillary Clinton devançait Donald Trump dans les sondages nationaux, ce qui ne l’a pas empêché de perdre face à lui.

Le sondage a été effectué entre le 17 et 22 juin sur un échantillon de 1.337 électeurs inscrits sur les listes électorales. La marge d’erreur est de plus ou moins 3 points.

( AFP/NXP )