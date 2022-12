Conspiration en Allemagne – Selon un «Citoyen du Reich», les enfants suisses sont en danger Un ex-officier de la Bundeswehr, arrêté pour avoir planifié un coup d’État en Allemagne, dit que des bambins sont enlevés en Suisse, puis torturés. Anielle Peterhans Bernhard Odehnal

Propage des théories du complot: l’Allemand Maximilian Eder, colonel à la retraite et ancien officier auprès de l’OTAN. Ici lors d’une manifestation à Nuremberg (All), début 2022. Picture Alliance

«L’Allemagne se brise. Toi aussi?» peut-on lire sur un panneau installé sur la scène. L’homme à côté du panneau ne parle pas seulement de sa patrie prétendument délabrée. Il met aussi en garde contre la Suisse: un système de tunnels secrets y serait construit pour enlever, cacher et torturer des enfants: «Si vous entendez parler de tremblements de terre en Suisse ou dans la Forêt-Noire, vous saurez que de tels couloirs sont à nouveau construits.» Des dirigeants politiques, judiciaires et économiques seraient impliqués dans ces enlèvements. Et celles et ceux qui voudraient révéler l’affaire au grand jour seraient éliminés.