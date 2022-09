Les métiers de la transition énergétique sont à la traîne en Suisse, au point de mettre en péril les objectifs climatiques de la Confédération. Cela nécessite un effort considérable en termes de formation, selon Adèle Thorens. La conseillère aux États est également présidente de l’OrTra Environnement, une association professionnelle de l’économie de l’environnement. Elle sert de plateforme entre acteurs de la formation, autorités fédérales et employeurs.



Les jeunes sont dans la rue mais se désintéressent des formations de l’environnement. Pourquoi?

Il y a un problème de perception de ces métiers. Il y a ce préjugé qui dit: si vous voulez agir pour l’environnement, vous devez être un intellectuel, faire l’EPFL ou être biologiste. Or, les compétences manuelles, techniques et pratiques sont absolument indispensables. On a besoin de personnes qui montent sur les toits et installent des panneaux solaires. Cela ne suffit pas de conceptualiser, il faut réaliser! Il faut aussi faire passer le message qu’il y a du travail dans ce domaine et que ce sont des métiers d’avenir, avec des hauts niveaux de qualifications et où l’on peut obtenir aussi de bons revenus. Le problème des préjugés se situe malheureusement à plusieurs niveaux.