Investissements étrangers – Selon une étude, la Suisse séduit moins les investisseurs étrangers Si les groupes américains ont continué de s’implanter en Suisse en 2019, le ciel serait en train de s’assombrir selon les experts du cabinet d'audit financier et de conseil EY. Olivier Wurlod

Depuis la fin de l’arrêté Bonny, elles sont moins nombreuses à s’implanter chez nous. Si la tendance est baissière sur le long terme, l’année 2019 illustre toutefois d’un regain des projets d’investissements étrangers en Suisse. Lucien Fortunati

Incertitudes fiscales, franc fort, salaires élevés, cherté de la vie, marché multilingue… Investir en Suisse n’est vraiment pas une sinécure et représente un défi croissant pour les sociétés étrangères. Pour le coup, depuis la fin de l’arrêté Bonny, elles sont moins nombreuses à s’implanter chez nous. «Il existe actuellement un déséquilibre considérable entre nos entreprises qui vont investir dans d'autres pays en Europe et des groupes européens qui rechignent de plus en plus à s’implanter chez nous», résume Fabian Denneborg, responsable des fusions et acquisitions chez EY.