Beau livre – Sempé guette la grâce dans ses carnets Le célèbre dessinateur dévoile d’exquises esquisses pour la première fois. Des images en devenir, déjà somptueuses. Philippe Muri

«Sempé Carnets de bord» , extrait. Cahiers Dessinés Paris 2021

Longtemps, il a tenu ses esquisses à l’abri des regards. Pas question pour Sempé de dévoiler ses croquis, même s’il n’a jamais fait mystère du travail nécessaire pour atteindre la grâce. «Plus un dessin paraît spontané, plus il demande du temps», nous avait-il glissé un jour chez lui, à Paris, entre une assiette de crème anglaise et un verre de Bordeaux. Prompt à se présenter comme un laborieux, l’inlassable observateur de nos travers n’hésite pas à recommencer plusieurs fois une illustration que d’autres auraient trouvée parfaite. La preuve dans un beau livre où, pour la première fois, le collaborateur du «New Yorker» et de tant d’autres publications dévoile le contenu de ses cahiers de recherches. Si vous aimez l’effet «Waoh!» vous allez être servis…