Football – Senderos: «Monteiro n’a pas quitté Servette gratuitement» Le directeur sportif du Servette FC répond aux questions autour du transfert de Diogo Monteiro à Leeds. Les Grenat toucheront une «somme conséquente», assure-t-il. Daniel Visentini

Diogo Monteiro a quitté Servette pour Leeds. Avec une somme de transfert à la clé pour Servette, a précisé Philippe Senderos, directeur sportif des Grenat. BASTIEN GALLAY/GALLAYPHOTO

Pour que toutes les choses soient claires, Philippe Senderos a accepté d’évoquer ici le transfert de Diogo Monteiro à Leeds, officialisé ce mardi matin. Un contrat de trois ans et demi pour le joueur formé au Servette FC, qui était en fin de contrat au SFC en juin, c’est la reconnaissance du travail de formation du club. Mais on pouvait se demander si une somme de transfert a bien été conclue pour l’opération, en plus des indemnités de formation.

Le directeur sportif du Servette FC a accepté de répondre aux interrogations que nous avons soulevées. «C’est un dossier dont nous nous sommes occupé depuis des mois, explique Philippe Senderos. Diogo Monteiro n’a pas quitté Servette gratuitement. Mais pour une somme conséquente, avec en plus un pourcentage prévu en cas de revente et toutes les parties sont satisfaites.»

Après les transferts de Nyakossi (OM, pour 2 millions), d’Imeri (YB, pour près de 3,5 millions), celui de Diogo Monteiro à Leeds est le troisième transfert d’importance pour Servette (près d’un million de francs, pour un joueur en fin de contrat dans cinq mois). Selon nos informations, le pourcentage prévu à la revente du joueur serait de 20%.

