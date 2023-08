Coupe du monde féminine de football – Grosse surprise à Wellington: l’Afrique du Sud élimine l’Italie à la 92e! Les «Banyana Banyana», qui ont profité d’un autogoal gag pour se relancer, créent la sensation en battant les Transalpines et se qualifient pour les 8es de finale où elles affronteront les Pays-Bas.

Quelle joie pour Thembi Kgatlana et les Banyana Banyana» qui se qualifient pour les 8es de finale. Getty Images

Grosse sensation à Wellington où le ciel est tombé sur la tête des Italiennes. L’Afrique du Sud disputera pour la première fois de son histoire les 8e de finale d’un Mondial féminin après sa victoire 3 à 2 face à une formation transalpine, quart de finaliste de l’édition 2019, qui ne s’est jamais remis d’une égalisation plutôt rocambolesque et d’un improbable autogoal.

Avec un point en deux matches, les «Banyana Banyana» étaient condamnées à l’exploit face à l’Italie. Menées d’un but, les Sud-Africaines ont renversé le score grâce à un but contre son camp surprenant d’Orsi (32e) et une réalisation de Magaia (67e). Caruso, qui avait mis l’Italie devant au score sur penalty (11e), a inscrit un doublé à la 74e (2-2). Le salut de l'Afrique du Sud est finalement intervenu par le biais de sa capitaine Thembi Kgatlana (90e, 3-2) et sort des poules pour la première fois en Coupe du monde grâce à son premier succès au Mondial en deux participations. Elle affrontera les Pays-Bas en 8es.

Le ciel est tombé sur la tête des Italiennes… AFP

La Suède, qui a validé mercredi la première place du groupe G, affrontera dimanche prochain les États-Unis, doubles tenants du titre, dans ce qui constituera le choc de ces huitièmes de finale. Les Scandinaves étaient déjà qualifiées pour la phase à élimination directe, avant leur victoire contre l’Argentine (2-0) à Hamilton.

Le Team USA a connu une phase de groupes mitigée, avec une victoire et deux nuls, qui a mis en doute son objectif de réaliser un triplé inédit. Mais les coéquipières de la star Megan Rapinoe n’ont plus perdu un match de Coupe du monde depuis l’édition 2011. La Suède, régulièrement placée mais jamais gagnante, rêve de briser son plafond de verre dans une compétition majeure, où elle accumule les défaites crève-cœur.

Elin Rubensson, qui a inscrit le 2e but des Suédoises, savoure la qualification de son pays. AFP

Avec une équipe remaniée, la sélection entraînée par Peter Gerhardsson a signé un carton plein (trois victoires sur trois) que seuls le Japon et l’Angleterre ont réalisé dans le tournoi. Rebecka Blomqvist (66e) et Elin Rubensson (90e sur penalty) ont marqué les deux buts d’un match âpre, que les Argentines n’ont pas réussi à emballer, malgré la perspective d’une éventuelle qualification en cas de succès.

Les Sud-Américaines, 28es au classement FIFA, échouent pour la quatrième fois, en autant de participations. Elles ne comptent d’ailleurs aucune victoire dans la compétition (3 nuls, 9 défaites).

