Industrie pétrolière – Sensile a tiré son épingle du jeu en s’adaptant aux normes suisses Depuis plus de vingt ans, l’entreprise morgienne propose une solution de surveillance en direct des cuves de pétrole. Désormais, elle se diversifie. Alain Detraz

Les équipements de Sensile permettent la surveillance en direct d’une cuve de pétrole, par exemple. Ils répondent à de strictes normes de sécurité. PATRICK MARTIN/24HEURES

Depuis plus de vingt ans, une petite société morgienne participe à une révolution en cours, celle de l’internet des objets. Son système de télémétrie s’est désormais imposé dans les secteurs du pétrole et du gaz. Et cela dans le monde entier.