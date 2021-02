Bons plans pour s’évader – S’envoler comme un oiseau Prendre de la hauteur en toute sérénité ou avec une pointe d’adrénaline: voici 8 suggestions pour s’offrir une bouffée d’oxygène. Isabelle Jaccaud, Travelcontent

À Charmey, l e parcours s’effectue via treize tyroliennes, certaines jusqu’à 300 mètres de long, sur un dénivelé de 400 mètres. Suisse Tourisme

En tyrolienne à Charmey (FR)

Pour faire le plein de sensations et innover, les tyroliennes de Charmey (image ci-dessus) proposent une descente version hivernale, une nouvelle expérience dans le décor des sapins enneigés. Départ de la station de Charmey. La télécabine vous emmène en quelques minutes à Vounetse, à 1600 m d’altitude, avec un panorama superbe sur les Alpes fribourgeoises, le Val de Charmey et le sommet du Moléson. Un point de vue que l’on retrouve sur de nombreux tronçons en tyrolienne. Le parcours s’effectue via treize tyroliennes, certaines jusqu’à 300 mètres de long, sur un dénivelé de 400 mètres. Arrivée à la station intermédiaire de la télécabine, après deux heures de balade et glisse sur câbles en pleine nature, dans le cadre sauvage et préservé des Préalpes fribourgeoises. Existe aussi en version nocturne.